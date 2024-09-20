З початку року на Тернопільщині розшукали 150 дітей, які зникли

За словами тимчасово виконуючого обов’язків начальника відділу ювенальної превенції ГУНП в Тернопільській області Олега Добропольського, основними причинами, через які діти залишають домівки, є брак комунікації з батьками та невиконання дорослими обов’язків щодо виховання дітей.

У кожному випадку ювенальні поліцейські з’ясовують причини, які спонукали дітей до втечі з дому. Лише від початку цього року правоохоронці склали 1114 адміністративних протоколів на батьків за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення та 44 подання скерували у відповідні служби для усунення чинників, які впливають на залишення дітьми місця свого проживання.

Працівники поліції закликають дорослих піклуватися та уважніше ставитися до своїх дітей. Приділяйте більше часу їхньому вихованню та дозвіллю. Цікавтеся шкільним життям, друзями та захопленнями. Завжди слухайте свою дитину та звертайте увагу на її почуття. Знаходьте час для спільного проведення часу. Підтримуйте своїх дітей та створюйте атмосферу довіри, щоб вони не боялися ділитися з вами своїми проблемами.

У разі зникнення дитини, не гайте часу – телефонуйте на спецлінію 102. Під час розмови з оператором надайте наступну інформацію: вік, стать, особливі прикмети, вбрання, яке було на дитині та що вона мала з собою, номер мобільного телефону та інші деталі, які можуть допомогти в розшуку.