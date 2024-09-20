Тернопільська міськрада накупила нагрудних знаків мера на 45 тисяч

Тернопільська міська рада на 44 694 гривень придбала нагрудних знаків міського голови. Про це повідомляє сайт закупівель «Прозорро».

Як йдеться у призначенні платежу, нагрудні знаки міського голови Сергія Надала придбані для нагородження та забезпечення святкових і офіційних заходів Тернопільською міською радою.

Відзнака «Нагородний знак міського голови» (у футлярі) планувалася придбати мерією за 45 тисяч, однак продавець «скинув» ціну на 306 гривень.

Продавцем нагрудних знаків виступила ТОВ “Компанія “Флагман” з київською пропискою. Статутний фонд ТОВ – 14 тисяч гривень. Власниками товариства є родина Волкових. Основний вид діяльності ТОВ “Компанія “Флагман” за КЕДом – «виробництво робочого одягу».



