З Тернополя до США намагалися вивезти ексклюзив юрського періоду

Під час перевірки міжнародних посилок київські митники знайшли панцир морського їжака, який своїм віком сягає юрського періоду.

Його намагалися переправити з Тернополя до США, повідомляє пресслужба Київської митниці.

Незвичний шорсткий камінець з наростами помітили під час митного контролю. Працівники установи побачили на ньому органічні рештки, тому вирішили відправити цей “камінець” на експертизу до Національного науково-природничого музею НАН України.

Експерти встановили, що це панцир морського їжака Pygaster michelini з черв’яком трубочником Serpula sp. Геологічний вік скам’янілості – 161-165 мільйонів років. Ймовірно, її знайшли в басейні Дніпра у селі Трахтемирові, що на Черкащині.

Фахівці підкреслили, що панцир збережений ідеально. Він походить з келовейських відкладів юрського періоду, тому має культурну цінність як геологічна спадщина.

Скам’янілість порекомендували внести до Державного реєстру національного надбання та Музейного фонду України.

На відправника склали протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України. Знахідку вилучили до рішення суду.

“Київська митниця вкотре нагадує, що для вивезення через митний кордон культурних цінностей необхідно мати свідоцтво Міністерства культури України”, – наголосили в установі.