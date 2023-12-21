За 11 місяців місцеві бюджети Тернопільщини отримали 284,1 млн грн податку на нерухомість

З початку цього року власники нерухомості сплатили до місцевих бюджетів Тернопілля 284,1 млн грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на 132,2млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Основна сума сплаченого платежу припадає на власників нерухомості – юридичних осіб. Вони спрямували на розвиток територіальних громад краю 140 млн грн податку на нерухоме майно, що на 29,8 млн грн більше, ніж у січні-листопаді 2022 року.

Жителі області – фізичні особи перерахували за нерухомість протягом одинадцяти місяців року 144,1 млн грн цього платежу. Торік сума була на 103 млн грн меншою.

Нагадаємо, надходження від податку на нерухоме майно у повній сумі спрямовуються до місцевих бюджетів, тож є одним з важливих бюджетоформуючих платежів громад. Ставку податку на нерухомість встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від типу об’єктів та їх місцезнаходження у відсотках до мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року, та не може перевищувати 1,5 відсотка за квадратний метр.