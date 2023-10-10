За 5 місяців жодна громада не змінила церковну юрисдикцію у Тернопільській області

За останні 5 місяців від Московського Патріархату пішло понад 200 парафій. Про це повідомляє Еспресо.

Після надання Томоса Православній Церкві України про свій перехід від Московського Патріархату до ПЦУ заявили понад 1,5 тис. громад. Найбільше громад покинуло УПЦ МП на Хмельниччині – 333. Понад 200 парафій змінили проросійську конфесію на ПЦУ на Київщині та на Волині. Більше сотні громад змінили конфесійну приналежність в Вінницькій (192), Житомирській (159) та Рівненській (104) областях.

В статистику не внесені окуповані території, оскільки здійснювати переходи на Луганщині чи в АР Крим поки що неможливо. По одній громаді МП змінили юрисдикцію у Донецькій та Запорізькій областях, 4 парафії перейшли на Херсонщині, по 8 у Миколаївській та Харківській областях, у столиці – 9.

Найменше парафій УПЦ МП залишилося на Галичині: 15 на Івано-Франківщині, 37 на Львівщині й 74 в Тернопільській області. Крім того, у цих регіонах найвищий відсоток переходів від Московського Патріархату до ПЦУ. На Івано-Франківщині Московський Патріархат втратив 53% своїх парафій, на Львівщині рівно половина, а в Тернопільській області УПЦ МП не дорахувалась 36% церков. Крім того, проросійська конфесія втратила кожну третю парафію на Хмельниччині.

За останніх 5 місяців (з 12 травня до 4 жовтня) конфесійну приналежність змінили 208 громад, які раніше належали до УПЦ МП. Найактивніше переходи здійснювали парафії Хмельницької області (51 громада) та на Київщині (45). 26 парафій покинули московський патріархат у Вінницькій області, по 17 – на Житомирщині та Черкащині.

За 5 місяців жодна громада не змінила церковну юрисдикцію у Львівській Тернопільській, Миколаївській, Одеській областях. А також у фронтових – Донецькій, Луганській та Запорізькій. На Сумщині та Закарпатті перейшло по одній громаді, по 2 – на Харківщині, Чернігівщині, Івано-Франківщині та в Києві.