Пацієнти з цукровим діабетом почали отримувати тест-смужки за програмою реімбурсації

З 8 жовтня пацієнти з цукровим діабетом І типу почали отримувати тест-смужки для вимірювання рівня цукру в межах програми реімбурсації – безоплатно або з частковою доплатою.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Так перший е-рецепт на тест-смужки за програмою реімбурсації було виписано лікарем-ендокринологом з Одещини. Усього на цей час було виписано понад 70 е-рецептів на тест-смужки.

На сьогодні перелік реімбурсації містить 23 найменування тест-смужок для глюкометрів, вартість яких підлягає повному чи частковому відшкодуванню. Їхню вартість наразі відшкодовує держава.

Для того, щоб отримати тест-смужки безоплатно чи з доплатою за програмою реімбурсації, необхідно мати електронний рецепт. Такий рецепт може виписати як лікар-ендокринолог (зокрема і дитячий), так і лікар первинної медичної допомоги (терапевт, педіатр чи сімейний лікар) будь-якого медичного закладу, який працює з електронною системою охорони здоровʼя (ЕСОЗ).

Натомість на тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій тест-смужки можуть відпускатися і за паперовими рецептами.