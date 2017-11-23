Екоготель, хостел, ресторан… Тернопільська влада таки хоче будувати у парку Національного відродження

Кілька тижнів тому депутати Тернопільської міськради скасували інвестиційну угоду між КП «Тернопільбудінвестзамовник» та приватним підприємцем Володимиром Поточняком. Тим самим поставили юридичний «хрест» на ідеї будувати в парку Національного відродження так званий соціально-спортивний центр «Вулична академія». Однак чиновники ТМР таке рішення народних обранців сприйняли по-своєму. І замість того, щоби змиритися з позицією депутатів, на останньому засіданні виконкому погодили комунальному підприємству укласти нову інвестугоду.

Що скасували депутати?

Нагадаємо, упродовж кількох тижнів місцеві активісти та просто небайдужі тернополяни влаштували справжню охорону поруч ділянки в парку (біля оглядового колеса). Люди виходили на чергування з собаками, збирали підписи, аби не допустити будівництва. Врешті їх почули у мерії. Зокрема, депутат міськради Андрій Шкула під час сесії ініціював проект рішення, в якому вимагав скасувати угоду між комунальним підприємством та інвестором. Тоді пропозицію депутата підтримали більшість його колег. І люди зітхнули з полегшенням у надії, що перемога на їхньому боці.

Та, як виявилось, тернополяни зарано розслабилися. Аби наш читач зрозумів, що саме скасували депутати, слід повернутися у 2012 рік. Тоді чиновники вперше заявляли, що на ділянці у парку планують звести екоготель і мають на це, мовляв, повне право.

Так у грудні 2012 року КП «Тернопільбудінвестзамовнику» сесією міської ради затвердили проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею 0,6 га. Згодом на звернення КП у 2013 році управлінням містобудування, архітектури та кадастру видано містобудівні умови та обмеження на будівництво готелю. Своїми силами будувати готель комунальне підприємство не збиралося, а залучило приватного підприємця Володимира Поточняка, з яким підписало інвестиційну угоду.

Однак тоді солодкі плани про екоготель розбили вщент тернополяни та громадські активісти, які не дозволили комунальному підприємству розпочати будівництво. За гарними словами про робочі місця активні тернополяни побачили черговий «дерибан» комунальної землі в обхід аукціону та ще й у парку.

Утім, через два роки з’ясувалося, що міськрада не облишила наміру забудувати ділянку. Та щоби проект звучав більш привабливо в очах людей, вигадали йому нову красиву назву – будівництво соціально-спортивного центру «Вулична академія». Ініціатором проекту за документами виступає громадська організація Фундація зірок світового футболу «Діти+». Її створили у квітні 2016-го. Це фактично двійник ще однієї організації, створеної у 2004 році, щоправда, без «+» у назві. До речі, остання теж фігурує в проекті, та лише на плакаті, що висить на паркані, яким огородили будівництво в парку. Для чого така плутанина із «плюсами» – не зрозуміло. Тим паче, що склад засновників і першої, і другої ГО практично ідентичний.

Керівник Фундації зірок світового футболу «Діти+» Ярослав Несторович каже, що вони давно хотіли звести тут спортивний центр із хостелом для спортсменів. Тому в 2016 році підписали додаток до угоди між КП «Тернопільбудінвестзамовник» та приватним підприємцем Володимиром Поточняком, згідно з яким після завершення будівництва комплекс має перейти на баланс ГО. Щоправда, коштів на будівництво громадська організація, за словами пана Несторовича, не має, однак планує залучати інвесторів як з України, так і з-за кордону.

Власне цей документ, про який згадує Несторович, і скасували своїм рішенням депутати ТМР. Голосував за це навіть міський голова Сергій Надал. Проте це ні йому, ні іншим чиновникам не завадило дати дозвіл на укладання нової угоди.

– Погодити КП фірмі «Тернопільбудінвестзамовник» укладання тристоронньої угоди щодо будівництва соціально-спортивного центру «Вулична академія» із закладом громадського харчування на вул. 15 Квітня в м. Тернополі, – йдеться у рішенні виконавчого комітету від 5 листопада цього року.

Замість готелю – ресторан?

У прес-службі міськради нам повідомили, що на виконання рішення сесії, яким передбачено привести у відповідність існуючу угоду, на виконавчому комітеті було надано дозвіл на укладання угоди щодо проведення робіт із влаштування соціально-спортивного центру «Вулична академія» із закладом громадського харчування.

– У проекті угоди жодним словом не згадано про будівництво готелю і заборонено зрізання зелених насаджень. Додатково за кошти інвестора буде відремонтовано пішохідні алеї у парку, встановлено ігровий майданчик, лавки для відпочинку, облаштовано вуличне освітлення та передбачено висадження нових зелених насаджень, – прокоментувала речниця мерії Мар’яна Зварич.

Щоправда, у сесійному рішенні не йдеться про «приведення у відповідність», а чітко скасовується дія попередніх документів. Іншими словами, депутати не просили інвестора переробити угоду, вони її розірвали.

До слова, побачити нову інестугоду нам не вдалося. Чиновники на засіданні виконкому пояснювали, що на руках мають лише «сирий» варіант документа, а отже, він ще може змінюватись. Не бачив документ навіть головний натхненник проекту Ярослав Несторович.

– Документа я ще не бачив. Та йтиметься виключно про соціально-спортивний центр. Раніше була підписана інвестиційна угода між Поточняком та КП, а про громадську організацію йшлося у додатку до документа. Зараз же інвестугода буде тристоронньою, без додатків, – каже Ярослав Несторович.

Чоловік на момент спілкування з нами повідомив, що поки не може сказати, як виглядатиме угода, бо її ще не підписали, проте важливим моментом залишається те, що власником будови після здачі її в експлуатацію буде ГО.

Знаєте, що в цій історії парадоксально? На тому ж засіданні виконкому чиновники скасували містобудівні умови та обмеження щодо забудови земельної ділянки на вулиці Карпенка, 5, зважаючи (!) на суспільний резонанс.

Дійсно, розголос був. Якщо стисло, то між будинками №1, 3, 5, 7, на місці колишнього пункту прийому склотари, планували звести багатоповерхівку. Люди виступали проти, навіть розклали намети та організували цілодобове чергування. Цей конфлікт тягнуся понад рік. І тільки зараз виконавчий комітет вирішив піти на поступки громаді. Натомість чиновники мерії не бачать жодного суспільного резонансу в парку Національного відродження, не бачать і тих людей, які, як і жителі вул. Карпенка, щодня чергують у парку. Люди не вірять, що знайдеться інвестор, який просто так вкладе кошти у будівництво центру і потім без жодних вимог віддасть його громадській організації. Тому виступають проти будівництва в цілому.

До слова, рішення виконавчого комітету щодо будівництва соціально-спортивного центру на офіційному сайті ради можна знайти лише в рубриці «Офіційні документи». Підозрюємо, що громадськості поки що не відомо про нову угоду. Цікаво, як активісти та депутати сприймуть таку підміну понять від мера та чиновників?