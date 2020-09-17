За добу серед правоохоронців Тернопільщини 8 нових випадків COVID-19

Сьогодні, 17 вересня, зафіксовано 95 нових випадків COVID-19 серед правоохоронців МВС, всього з початку пандемії – 4479.

Найбільшу кількість хворих зареєстровано у Харківській області -11, Тернопільській – 8 та у м. Києві – 12.

З початку розповсюдження COVID-19 подолали хворобу 4017 правоохоронців, померло, на жаль, 12 осіб.

Нагадуємо, коронавірус не відступив. Слідкуйте за своїм здоров’ям та пам’ятайте про основні правила безпеки!