За добу серед правоохоронців Тернопільщини 8 нових випадків COVID-19
Сьогодні, 17 вересня, зафіксовано 95 нових випадків COVID-19 серед правоохоронців МВС, всього з початку пандемії – 4479.
Найбільшу кількість хворих зареєстровано у Харківській області -11, Тернопільській – 8 та у м. Києві – 12.
З початку розповсюдження COVID-19 подолали хворобу 4017 правоохоронців, померло, на жаль, 12 осіб.
Нагадуємо, коронавірус не відступив. Слідкуйте за своїм здоров’ям та пам’ятайте про основні правила безпеки!