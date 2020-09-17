З 20 вересня деякі тролейбусні та автобусні маршрути буде тимчасово змінено

З метою проведення будівельно-монтажних робіт з будівництва надземного пішохідного переходу на вулиці 15 Квітня, поблизу Збаразького кільця, у неділю, 20 вересня, рух вказаною ділянкою вулиці буде перекрито. У зв’язку з цим буде зміниться рух громадського транспорту.

Зокрема, тролейбусні маршрути №10 та №11 цього дня будуть скасовані. Маршрут №5 від перехрестя Злуки – 15 Квітня рухатиметься проспектом Злуки, вулицями Збаразька, Б. Хмельницького, Руська, далі по маршруту.

Автобусні маршрути №4 та №21 від перехрестя Злуки – 15 Квітня до зупинки «Римо-католицький костел» проходитимуть проспектом Злуки, вулицею Коновальця, проспектом С. Бандери, далі по маршруту.