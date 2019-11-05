Замахом на вбивство ректора ТНЕУ Андрія Крисоватого займаються найкращі фахівці

Розслідуванням резонансного злочину — замаху на вбивство ректора ТНЕУ Андрія Крисоватого, — займаються найкращі фахівці не лише Тернопільщини, але й України. Про це в ефірі програми Суспільного «ЗВІТИ. Наживо» розповів начальник обласного управління поліції Олександр Богомол.

На переконання головного поліцейського краю, підривника, який залишив вибуховий пристрій на подвір’ї ректора спричинив серйозні тілесні ушкодження йому та його дружині, затримати правоохоронцям таки вдасться.

— Нам допомагають кіберполіція та СБУ, ми активно працюємо над виявленням злочинця. Рано чи пізно ми його знайдемо. Земля під ним буде горіти, бо доказової бази він залишив стільки, що ми його таки ідентифікуємо. Це лиш питання часу, – говорить Олександр Богомол.

Він також додає, що поліція має підстави вважати, що розшукуваний підривник причетний і до закладення вибухового пристрою на вул. Старий ринок. Нагадаємо, тоді після доторку до подарункової коробки, що була на капоті автівки, детонувала вибухівка у руках випадкового перехожого, спричинивши травми останньому.

— Тобто це вже замах на вбивство двох людей. Це не жарти, а дуже серйозні речі, які матимуть свої наслідки. Страшно й уявити, що було б, якби ці пакунки потрапили до рук дітей, — зазначив Богомол.

Тепер же тернополяни стали більш обережними та уважними на вулицях та значно частіше повідомляють у поліцію про підозрілі сумки та предмети, залишені без нагляду, – пишуть Тернополяни.