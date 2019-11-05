Тернопільська міська рада потрапила у «чорну полосу»

4 листопада в Західному апеляційному господарському суді у Львові відбувся розгляд апеляційної скарги Тернопільської міської ради про скасування забезпечення позову Садівничого товариства робітників і службовців Тернопільського відділення Львівської з.д., відповідач (боржник): Тернопільська міська рада, 3-я особа відповідача: м.Тернопіль, Управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради, 3-я особа відповідача: м.Тернопіль, КП “Тернопільбудінвестзамовник”, орган або особа, яка подала апеляційну скаргу: Тернопільська міська рада.

За словами громадської активістки Elena Freeman, як і слід було очікувати суд частково задовільнив позов міської ради. Тобто залишив в силі заборону ТМР вчиняти будь які дії щодо цієї земельної ділянки до завершення судового розгляду.

Як бачимо, МТР знову потрапила не в ту полосу, тобто не в білу , а в чорну. Щось їй дуже не фортить в тих не Тернопільських “ручних” судах. Хоча і тут була спроба щось порішати. Так як суддя Скрипчук О.С. мала свою думку , яка відрізнялась від думки інших членів колегії суддів, що і було зазначено в рішенні суду. А може рішення, які приймає ТМР є такими, які не відповідають законам України? – каже Elena Freeman.

Нагадаємо, тернополянам – учасникам садового товариства «Ювілейний», які мають дачі на “Алясці”, міська влада пропонує безкоштовні земельні ділянки у с. Малашівці. А на території дач, який обмежений вулицями Генерала М. Тарнавського, вул. Володимира Великого, вул. М. Липницького та вул. Київською, планують облаштувати новий міський парк. Але тернополян це не влаштовує. Вони навіть приходили на сесію міської ради, аби депутати їх почули та дозволили приватизувати земельні ділянки, які в них у користуванні більше 50 років.За словами начальника відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Мар’яни Зварич, ця земельна ділянка знаходиться у комунальній власності міста і у власників дач було лише право постійного користування.