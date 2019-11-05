Найвищий пік захворюваності спостерігається у немовлят та підлітків, – чим хворіють діти на Тернопільщині розповіла педіатр Майя Голяк

Кількість зареєстрованих захворювань дитячого населення Тернопільщини щороку збільшується. У 2018 році цей показник становив 352 120 захворювань у дітей від 0 до 17 років.

Як повідомила головний спеціаліст – педіатр відділу надання медичної допомоги населенню управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Майя Голяк на колегії управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації, що відбулася в ОДА за підсумками роботи медицини області за 9 місяців 2019 року, “в структурі поширеності захворювань на першому місці – хвороби органів дихання, на другому – хвороби органів травлення, на третьому – хвороби ока і придаткового апарату, четверте місце посідають хвороби шкіри та підшкірної клітковини, на п’ятому – хвороби кістково-м’язової системи, а на шостому – хвороби ендокринної системи”.

– У віковому аспекті – продовжила Майя Володимирівна – найвищий пік захворюваності, передусім респіраторної патології, спостерігається у немовлят та підлітків. Найбільш вразливою категорією лишаються діти з інвалідністю, відсоток яких від загальної кількості дитячого населення складає 2,38%. Тому інвалідність поряд із показниками захворюваності, фізичного розвитку, групою медико-демографічних критеріїв є важливим індикатором стану здоров’я дитячого населення.

За даними головного спеціаліста – педіатра управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА, “в структурі дитячої інвалідності станом на перше жовтня цьогоріч по області на першому місці – вроджені аномалії розвитку (1683), на другому – хвороби нервової системи (787) та на третьому – розлади психіки (508).

Найвищі показники дитячої інвалідності зареєстровано у таких районах: Чортківському (279,9), Зборівському (268,7), Борщівському (267,9) та Збаражському (263,4). Відповідно, найнижчими вони є Тернопільському (205,9), Бучацькому (219,1), Лановецькому (220,3) та Шумському (221,5) районах.

Загалом, за даними обласного педіатра, на Тернопільщині 4830 дітей з інвалідністю.

Найбільше недужих дітей на обліку “Д” з вродженими вадами системи кровообігу. Їх 1164. З бронхіальною астмою – 1007, з цукровим діабетом – 283, з ДЦП – 594, з аутизмом – 156 та з хворобою Дауна -152 дитини.

Є хворі діти на спадкові та рідкісні (орфанні) захворювання. Серед них – п’ятеро дітей до трирічного віку з фенілкетонурією, вісімнадцятеро – з муковісцидозом, семеро – з первинним вродженим імунодефіцитом та четверо – з бульозним епідермолізом.

Впродовж доповіді на колегії управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації обласним педіатром наголошено на забезпеченні якісного надання медичної допомоги дітям та належний контроль за виконанням Клінічних протоколів діагностики та лікування дітей; на забезпеченні укомплектування лікарями-педіатрами закладів охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу дітям; на забезпеченні медикаментами та виробами медичного призначення за кошти місцевих бюджетів дітей, які хворіють орфанними захворюваннями.

Доручено також забезпечити контроль за складанням та виконання індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю відповідно до вимог чинного законодавства.