Замість сміттєпереробного заводу, буде платне зважування сміття, – за красивою рекламою тернопільської влади маскується багатомільйонна оборудка?
У грудні на тернополян очікує подорожчання оплати за вивезення сміття.
Замість комунального сміттєпереробного заводу в Малашівцях запрацювало платне зважування сміття від приватної фірми за десятки мільйонів гривень?
Як БУЛО:
> Сміттєзвалище комунальне.
> Сміттєзвалище переповнене і з року в рік обіцяють його закриття.
> 13,87 грн. на місяць. – оплата з 1 мешканця.
> 1,4 млн. грн. у рік – витрати міста на обслуговування міського сміттєзвалища.
> Розвиток роздільного збору побутових відходів з вивезенням на сміттєзвалище залишків відходів, які не підлягають сортуванню.
Як СТАЛО:
> Сміттєзвалище віддано приватній фірмі на 49 років без аукціону. Посилання на рішення – https://tmrada.gov.ua/sesiya/rishennya-sesii/31356.html
> Сміттєзвалище продовжує приймати сміття без згадок про його закриття.
> 18,13грн. (+4,26грн.) на місяць – оплата з 1 мешканця.
> +20-25% зростання ціни вивезення сміття для юридичних осіб.
> 120-140грн. за 1 тонну сміття – платять перевізники сміття новому приватному керуючому сміттєзвалища.
> 15-30млн.грн. на рік – прогнозований річний збір коштів приватною фірмою.
> Монтування сортувальної лінії сміття на сміттєзвалищі, від чого відмовляються в розвинених країнах, так як на сміттєзвалище попадає вже відсортоване сміття.
Провівши попередній аналіз, можемо стверджувати, що міська влада вводить в оману тернополян, звітуючи та вихваляючись сумнівно ефективною приватною сортувальною лінією.
Насправді, красивою рекламою маскується багатомільйонна оборудка з передачі у приватні руки на 49 років контролю над єдиним сміттєзвалищем, з метою заробітку на зважуванні, імітації переробки та все того ж простого захоронення сміття.