Замість сміттєпереробного заводу, буде платне зважування сміття, – за красивою рекламою тернопільської влади маскується багатомільйонна оборудка?

У грудні на тернополян очікує подорожчання оплати за вивезення сміття.

Замість комунального сміттєпереробного заводу в Малашівцях запрацювало платне зважування сміття від приватної фірми за десятки мільйонів гривень?

Як БУЛО:

> Сміттєзвалище комунальне.

> Сміттєзвалище переповнене і з року в рік обіцяють його закриття.

> 13,87 грн. на місяць. – оплата з 1 мешканця.

> 1,4 млн. грн. у рік – витрати міста на обслуговування міського сміттєзвалища.

> Розвиток роздільного збору побутових відходів з вивезенням на сміттєзвалище залишків відходів, які не підлягають сортуванню.

Як СТАЛО:

> Сміттєзвалище віддано приватній фірмі на 49 років без аукціону. Посилання на рішення – https://tmrada.gov.ua/sesiya/rishennya-sesii/31356.html

> Сміттєзвалище продовжує приймати сміття без згадок про його закриття.

> 18,13грн. (+4,26грн.) на місяць – оплата з 1 мешканця.

> +20-25% зростання ціни вивезення сміття для юридичних осіб.

> 120-140грн. за 1 тонну сміття – платять перевізники сміття новому приватному керуючому сміттєзвалища.

> 15-30млн.грн. на рік – прогнозований річний збір коштів приватною фірмою.

> Монтування сортувальної лінії сміття на сміттєзвалищі, від чого відмовляються в розвинених країнах, так як на сміттєзвалище попадає вже відсортоване сміття.

Провівши попередній аналіз, можемо стверджувати, що міська влада вводить в оману тернополян, звітуючи та вихваляючись сумнівно ефективною приватною сортувальною лінією.

Насправді, красивою рекламою маскується багатомільйонна оборудка з передачі у приватні руки на 49 років контролю над єдиним сміттєзвалищем, з метою заробітку на зважуванні, імітації переробки та все того ж простого захоронення сміття.

Сила Людей Тернополя