Студентка шостого курсу медичного факультету Тернопільського національного медичного університету Романна Павлюк стала молодіжним мером Тернополя.

Нагадаємо, що минулого навчального року Романна успішно очолювала студентський парламент ТНМУ.

«На посаді радника мера з питань молодіжної політики моїм основним обов’язком буде аналіз проблем і лобіювання інтересів молоді в міській раді та виконавчих структурах. Планую зробити місто більш інклюзивним, тому дуже рада, що цього року до нового складу молодіжної ради вперше ввійшла представниця Українського товариства глухих. Насамперед хочу покращити комунікацію між молодіжними організаціями та маю певні ініціативи, що зроблять місто більш безпечним», – розповіла Романна

Студентка сподівається, що їй вдасться налагодити продуктивну співпрацю на користь міста й буде докладати для цього багато зусиль. «Вирішила спробувати себе у ролі кандидата на цю посаду влітку, тож майже півроку готувалася, відвідуючи тренінги, форуми й здобуваючи досвід інших молодіжних рад, у тому числі в Естонії, Польщі та Чехії. Завдяки цьому вдалося створити стратегію, що сподобалася новому складу молодіжної ради», – поділилася досвідом Романна Павлюк.

Яніна ЧАЙКІВСЬКА

Джерело: Медична Академія