Завдяки швидкій реакції дипломатів вдалося врятувати унікальний скарб, знайдений у Тернопільській області

На одному з німецьких аукціонів старожитностей з’явився на продаж унікальний комплекс срібних речей римського часу, який викрали у Тернопільський області. Про це повідомляють на сторінці Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв.

Передісторія.

Орієнтовно у листопаді 2019 р. на Тернопільщині особою, яка поки що ховається під ніком Vovan і яку ще належить формально встановити, було знайдено унікальний комплекс срібних речей римського часу, до якого входили фрагменти посуду та ще кілька предметів.

29 листопада інформацію про цю знахідку було оприлюднено в Інтернеті, а в період 4-8 грудня 2019 року цей скарб було виставлено для продажу (фото 2-3) на сумновідомому сайті, через який неодноразово продавалися археологічні пам’ятки, що в подальшому опинялися за кордоном.

Здавалося, ці речі втрачені. Але 18 травня 2020 р. український археолог і пам’яткоохоронець 🐱‍🏍Maxim Levada оприлюднив відомості про те, що 2 найяскравіші речі з проданого комплексу зараз виставлені на одному з німецьких аукціонів старожитностей у вигляді двох окремих лотів.

При цьому зловмисниками було вказано неправдивий провенанс: що обидві знахідки начебто походять «з приватної колекції з Південної Німеччини і відомі на арт-ринку з 1970-80 рр.».

За наявною інформацією, Міністерство культури (в усіх його ітераціях за останні півроку) не надавало дозволу на вивезення цих пам’яток. Тобто йдеться про контрабанду культурних цінностей, за що передбачено відповідальність відповідно до ст. 201 ККУ.

Цей скарб є, без перебільшення, унікальним. Він датується третім століттям н.е. – часом економічних труднощів, коли вартість та значення металу стали важливішими за естетичну красу предметів, виготовлених з нього. Рублене срібло Римська Імперія використовує в цей час як дипломатичний інструмент для виплати подарунків або субсидій певним групам «варварів». Воно також могло використовуватися як форма військової оплати найманців з-за кордону, що служили Риму. Подібних речей у жодному українському музеї немає.

«Знахідка, про яку йдеться, є прекрасним прикладом саме такого скарбу, що містив рублене срібло, і яка, ймовірно, потрапила безпосередньо з римського світу в Україну. Таким чином, скарб може бути важливим свідченням римських стосунків з давнім населенням на території України і є одним з найдавніших доказів такого дипломатичного використання срібла» – зазначив генеральний директор Національного музею історії України, доктор історичних наук Федір Андрощук.

Драматизм ситуації полягає у тому, що продаж цих речей з аукціону мав відбутися 25 травня (!). У разі продажу шанси повернути їх до України майже зникали.

Втім, як стало відомо ІКОМ України, 21 травня пізно ввечері інформацію про скарб і ситуацію навколо нього отримав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Міністр, не зважаючи на величезне завантаження, втрутився і дав відповідні доручення. На наступний день працювали українські дипломати у Німеччині. І ввечері прийшла добра новина.

По-перше, аукціон погодився зняти речі з продажу і на час перевірки не повертати їх власникові.

По-друге, українські дипломати активно працюють з правоохоронними органами ФРН для запуску офіційних процедур повернення незаконно вивезених пам’яток.

«Аналог подібного скарбу знайдено у Шотландії. Українська знахідка фактично є «дзеркальною» крайньою точкою виявлення рубленого римського срібла на сході Європи, що надає цьому комплексу загальноєвропейського значення. Саме так, зокрема, сприйняв цей скарб відомий британський археолог, фахівець з цього періоду д-р Фрезер Хантер (Національний музей Шотландії), який вже зв’язався з поліцією Баварії і попросив допомогти з поверненням незаконно вивезених археологічних знахідок до України. Так само контактував з баварською поліцією д-р Давид Вігг-Вольф (Романо-Германська Комісія, Німеччина). Наш музей теж спрямував відповідні пояснення. Але для реакції аукціону і правоохоронних органів Німеччини було потрібне офіційне втручання з України. Надзвичайно радий звістці, що оперативно підключились наші дипломати. Це дає надію, що речі не тільки потраплять до одного з українських музеїв, але будуть повернуті до наукового контексту» – підкреслив Андрощук.

Незаконне вивезення культурних цінностей за кордон – це підслідність Служби безпеки України. ІКОМ України сподівається, що Міністерство культури та інформаційної політики України та СБУ виконають свою частину формальностей, буде належним чином порушене кримінальне провадження, а злодії, які намагалися вкрасти частину історії в українського народу, будуть притягнуті до відповідальності.

❤ «Ми щиро вдячні українським дипломатам за швидку реакцію. Адже повернення археологічних предметів, які були незаконно вивезені – це, на жаль, надзвичайна рідкість. Внаслідок масштабного грабунку археологічних об‘єктів Україна щороку втрачає тисячі унікальних речей, які є свідками різних історичних епох і могли б стати окрасою будь-якого музею та відкривати людям таємниці давньої історії завдяки контексту, про який можна дізнатися виключно під час археологічних досліджень.

Проте ми цю історію зараз втрачаємо. Держава має кардинально переглянути своє ставлення до захисту культурної спадщини. Це комплексне питання, яке включає і компоненти просвітництва, і ефективну роботу правоохоронців. Головне – має нарешті запрацювати система органів охорони пам’яток, яка зараз фактично перебуває у розібраному стані» – сказала президентка ІКОМ України, генеральна директорка Національного музею мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків Катерина Чуєва.

💪 Українські дипломати забезпечили перший важливий крок на шляху повернення унікального скарбу до України. ІКОМ України буде уважно стежити та інформувати про продовження цього захопливого сюжету.