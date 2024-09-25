Цирк з поновленням/звільненням на посаді голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка триває.

І ГІП пояснив, чому і хто робить все, щоб він і далі тривав.

Отже, Верховний Суд повернув Тернопільській облраді касаційну скаргу щодо поновлення на посаді ексголови Михайла Головка.

Про це йдеться в ухвалі Верховного Суду від 16 вересня 2024 року щодо справи №500/7358/23 на сайті Судового реєстру, передає Укрінформ.

“Касаційну скаргу Тернопільської обласної ради на постанову Восьмого апеляційного адміністративного суду від 01 серпня 2024 року у справі №500/7358/23 – повернути особі, яка її подала”, – йдеться в ухвалі Верховного Суду.

В ухвалі суду аргументували повернення скарги тим, що особа, яка подала касаційну скаргу від імені Тернопільської обласної ради не надала жодних доказів на підтвердження того, що вона займає посаду начальника відділу юридичного супроводу, кадрової роботи та внутрішнього аудиту виконавчого апарату Тернопільської обласної ради.

“Судом також вчинено дії для встановлення наявності повноважень ОСОБА_2 на підписання та подачу касаційної скарги від імені Тернопільської обласної ради та зроблено запит до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З отриманої с удом інформації також встановлено, що інформація про наявність у ОСОБА_2 повноважень на підписання та подачу касаційної скарги від імені Тернопільської обласної ради в ЄДР відсутня”, – зазначається у документі.

У реєстрі також є ухвала щодо ще однієї касаційної скарги Тернопільської облради. Її залишили без руху через те, що Тернопільська облрада не повністю оплатила судовий збір. Йдеться про недоплату ще 11 545 грн 28 коп.

“Надати скаржнику строк у десять днів з дня вручення копії цієї ухвали для усунення недоліків касаційної скарги шляхом надання до суду касаційної інстанції: документа про сплату судового збору у встановленому законом розмірі”, – уточнюється в ухвалі.

Зверніть увагу на виділені фрагменти в статті. Суд чітко зазначив, що повернув скаргу через те, що керівник юридичного відділу облради, а це Оксана Юліанівна Михальчук не долучила проcту довідку про те, хто вона і де працює.

Хтось повірить, що чиновниця з таким досвідом (а вона до цього працювала в Тернопільській міській раді на посаді юриста) не знала які потрібні документи, які вона ж подавала в суд? Питання риторичне

А іншу касаційну скаргу облради суд не прийняв, тому що обласна рада не ПОВНІСТЮ оплатила судовий збір.

Які ще докази потрібно, щоб зрозуміти, на чиїй стороні Оксана Михальчук? І чому так довго триває цей цирк з Михайлом Головком?

Чи хтось повірить, що вона просто не компетентна, пропрацювавши і в Тернопільській мерії, і в облраді?

До речі, пані Оксана Михальчук часто фігурувала у скандалах, ще коли працювала в ТМР. Ось одна з наших статей