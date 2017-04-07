Збоченця з Тернопільщини посадять за ґрати на 6 років
Суд визнав винним жителя Теребовлянщини у розпусних діях щодо дитини.
Встановлено, що у червні 2016 року, житель одного із сіл Теребовлянського району, гостюючи у товариша, напідпитку, залишившись наодинці із його 11-літньою дочкою, вчинив щодо неї розпусні дії. Дитина розповіла про те, що з нею трапилось подружці, а та — батькам потерпілої, які звернулись до правоохоронців із заявою про злочин.
Суд підтримав позицію прокурора і призначив покарання у виді 6 років позбавлення волі.