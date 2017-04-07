Збоченця з Тернопільщини посадять за ґрати на 6 років

Суд визнав винним жителя Теребовлянщини у розпусних діях щодо дитини.

Встановлено, що у червні 2016 року, житель одного із сіл Теребовлянського району, гостюючи у товариша, напідпитку, залишившись наодинці із його 11-літньою дочкою, вчинив щодо неї розпусні дії. Дитина розповіла про те, що з нею трапилось подружці, а та — батькам потерпілої, які звернулись до правоохоронців із заявою про злочин.

Суд підтримав позицію прокурора і призначив покарання у виді 6 років позбавлення волі.

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