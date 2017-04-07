Тернопільські вогнеборці отримали нові пожежні автомобілі на 11 мільйонів

Нині у Тернополі за участю віце-прем’єр-міністра-міністра України Геннадія Зубка, голови ДСНС Микола Чечоткіна та голови Тернопільської ОДА Стапана Барни відбулася церемонія передачі пожежної техніки рятувальникам регіону та територіальним громадам.

Вогнеборці отримали три нові пожежні автомобілі на базі шасі МАЗ, загальною вартістю понад 11 млн. грн. з державного бюджету. Техніка передана до 3-ї пожежної частини Тернопільського району, 5-ї пожежної частини Кременецького району та 8-ї пожежної частини Борщівського району.

Крім того, від Управління ДСНС у Тернопільській області до 5 територіальних громад та 2 сільських рад передано пожежні автомобілі на базі ЗІЛ, що раніше перебували на озброєнні рятувальників. Голова ДСНС Микола Чечоткін вручив сертифікати від автомобілів представникам Байковецької, Іванівської, Коцюбинецької, Озерянської, Більче-Золотецької об’єднаних територіальних громад та Завалівської сільської ради Підгаєцького району і Дзвиняцької сільської ради Заліщицького району.