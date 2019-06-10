Що хотів побачити на власні очі представник Кіпрської Православної Церкви під час візиту на Тернопільщину

8 червня на Тернопільщину прибув секретар Тамососької єпархії Кіпрської Православної Церкви архімандрит Нектарій (Бакопулос), у супроводі заступника Голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ протоієрея Миколая Данилевича.

Під час візиту поважні гості відвідали три парафії Тернопільсьої єпархії УПЦ Шумського району, котрі пережили силові захоплення храмів. Так архімандрит Нектарій завітав у ряд сіл: Матвіївці, Малі Дедеркали та Людвище, де молився за мир в Україні і у світовому православ’ї. Віруючі із великою радістю приймали гостей, а священнослужитель Кіпрської Православної Церкви архімандрит Нектарій звернувся зі словами підтримки до вірян та подарував усім іконки.

Секретар Томососької єпархії Кіпрської Православної Церкви наголосив на тому, що приїхав в Україну, аби на власні очі побачити те, про що раніше дізнавався лише із засобів масової інформації, і дізнатися як почуваються себе православні християни, храми яких постраждали внаслідок церковного рейдерства.

Головна ціль візиту священнослужителя архімандрита Нектарія – підтримка канонічних громад, що опинилися у скрутний умовах. Разом з тим, під час спілкування із людьми, він ще більше укріпився в істинній православній вірі, оскільки побачив які світлі та наповнені любов’ю обличчя людей, незважаючи на зовнішні труднощі.

Уже 9 червня представник Кіпрської Православної Церкви разом із Головою Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ протоієреєм Миколою Данилевичем, завітає до Свято-Успенської Почаївської лаври, де візьме участь у Божественній Літургії. Цього ж дня гості планують відвідати село Розтоки Кременецького району, що на Тернопільщині, щоб і там молитовно підтримати православних християн.

Джерело: Православне Тернопілля