“Живучий, як собака”, – тернопільський нардеп Олег Барна про ДТП

Живучий як собака, так тернопільський нардеп Олег Барна прокоментував свій стан після ДТП.

В Києві сталася пригода невеличка. Вдячність велика усім, хто надав першу допомогу як перехожим так і медикам та лікарям 17 мфської. Живучий як собака., Дякую Богу, що нікому не наніс шкоди. Вороги, сепаратисти нехай не розслабляється, бо випробування роблять нас тільки сильнішими. Дякую всім за турботу, увагу. Не переживайте, все буде добре! – пише нардеп у мережі Фейсбук.

Нагадаємо, сьогодні вночі в Києві на площі Перемоги автомобіль нардепа в’їхав у трамвай, а трамвай, в свою чергу, зійшов з рейок. Постраждали водій та пасажир автомобіля. “Швидка” госпіталізувала постраждалих.

