Мешканка Тернопільщини в суді доводила, що її син загинув в АТО

Встановлення факту здійснення добровільного забезпечення проведення антитерористичної операції загиблим.

У березні 2017 року до Кременецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернулася громадянка Т. з метою подання заяви про встановлення факту здійснення її загиблим сином добровільного забезпечення проведення антитерористичної операції.

17 червня 2014 року останній поїхав в м. Київ з метою проходження підготовки як волонтера для надання допомоги в зоні проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, а уже на початку серпня 2014 року зв’язок обірвався, на телефонні дзвінки він не відповідав та сам не телефонував. 05 серпня 2014 року, по заяві заявниці, слідчим внесено відомості до ЄРДР, з кримінально-правовою кваліфікацією, передбаченою ч.1 ст. 115 КК України із додатковою відміткою безвісти зниклий. У липні 2015 року було опізнано тіло загиблого сина. Відповідно до довідки штабу Антитерористичного центру при СБУ, син громадянки Т. значиться як цивільний (волонтер), який загинув в районі проведення антитерористичної операції.

Встановлення даного факту необхідно заявниці для отримання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» з метою отримання соціальних прав та гарантій.

Місцевим центром було доручено адвокату Корфу Петру Казиміровичу представляти інтереси заявниці. ( Доручення № 127 від 14.03.2017 )

Відповідно до ст. 256 ЦПК України в судовому порядку можуть бути встановлені факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення.

У п. 1 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення» від 31 березня 1995 року № 5, а також листі Верховного суду України «Судова практика про встановлення фактів, що мають юридичне значення» від 01.01.2012 року роз’яснено, що справи про встановлення фактів, які мають юридичне значення, належать до юрисдикції суду за умови, якщо заявник не має іншої можливості одержати чи відновити документ, який посвідчує факт, що має юридичне значення і чинним законодавством не передбачено іншого позасудового порядку встановлення юридичних фактів.

Указом Президента України від 14 квітня 2014 року № 405/2014 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України».

Наказом Антитерористичного центру при Службі безпеки України «Про визначення районів проведення антитерористичної операції та термінів її проведення» від 7 жовтня 2014 року N33/6/а визначені райони проведення антитерористичної операції та терміни її проведення, зокрема, Донецька і Луганська області – з 07 квітня 2014 року.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про волонтерську діяльність» волонтерська діяльність – це добровільна, соціальноспрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги.

Так, завдяки професійним діям адвоката Корфа Петра Казиміровича було встановлено факт добровільного забезпечення сином заявниці, а зокрема, надання волонтерської допомоги військовослужбовцям на території проведення антитерористичної операції Донецької та Луганської області.

Як наслідок, рішенням Кременецького районного суду від 27.04.2017 було задоволено заяву громадянки Т.

Додатково інформуємо, що отримати правову допомогу жителі Збаразького, Зборівського, Лановецького, Кременецького та Шумського районів можуть, зателефонувавши до Кременецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за номером: (03546) 2-52-33, або за допомогою скайп-зв’язку: kremeneckiy_mc. Місцевий центр розташований за адресою: м. Кременець, вул. Шевченка, 59А.