Знайшли неповнолітніх дітей з Тернопільщини, які втекли з дому. Хлопця – у Львові, дівчину – у Києві

Тернопільські поліцейські повернули з мандрів двох неповнолітніх

Додому повернувся неповнолітній мешканець села Біла. 15-річний Олег Бриняк 13 листопада через сварку з батьком вирішив втекти з дому. Хлопець подався до Львова. Саме там його і розшукали поліцейські. Хлопця після профілактичної бесіди повернули родичам.

Розшукали правоохоронці і уродженку Монастириського району Наталю Волочій. Нагадаємо, 16-річна дівчина ще наприкінці вересня самовільно покинула Центр соціально-психологічної реабілітації дітей, що в Тернополі.

Працівники поліції знайшли дівчину у Києві. Об’єктом злочинних посягань вона не стала, повернулася до соціального закладу Тернополя.

Поліцейські наголошують: не варто зволікати, а про зникнення малолітніх та неповнолітніх дітей необхідно повідомляти у найближчий відділ поліції якнайшвидше. Це збільшує ефективність результатів пошуків в рази. Також не варто, замовчувати про конфлікти у родині та інші причини, через які підлітки можуть втекти з дому.