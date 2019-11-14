Бювет на бульварі Куліша погано працює: тернополяни підозрюють змову

Ще не пройшло і місяця, як у Тернополі по бульварі Куліша відкрили сучасний бювет із питною водою, глибина свердловини у якому становить понад 80 м. З міського бюджету на нього було виділено 1,33 млн. гривень.

Відкриття бювету було святковим, зі священником, співами та міським головою. Тернополяни щиро раділи такій події. Але вже зараз, щоб набрати води, потрібно вистояти довжелезну чергу. Адже замість двох кранів, працює один. І то, за словами людей, які з першого дня відкриття набирають там воду, напір зменшився.

Тут або вода закінчилась, що мало ймовірно, або обладнання поламалось (насос), чи навіть заставили скрутити напір води через втрати виручки власників автоматів з водою навкруги, а це мінімум 4 автомати з водою, – припускає один з чоловіків у черзі за водою.