10 вантажівок сміття зі Львова виявили на Тернопільщині

24 жовтня Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області у результаті перевірки оперативної інформації зафіксовано факт видалення побутових відходів на земельну ділянку в урочищі «Бізятин», що за межами села Павлів Бережанського району, – повідомляє Державна екологічна інспекція у Тернопільській області.

У результаті замірів, встановлено, що на площі 571 м² було самовільно вивантажено 10 вантажівок з побутовими відходами (з ознаками походження з м.Львів).

У зв’язку з тим, що у даному порушенні вбачаються ознаки злочину, матеріали направлено до Бережанського ВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області для вжиття заходів реагування відповідно до ст.214 Кримінально-процесуального Кодексу України.

Аналогічний випадок спостерігався 22 жовтня ц.р у межах населеного пункту с.Довжанка Тернопільського району, де було вивантажено фуру з побутовими відходами.

Матеріали за даним порушенням направлено до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області.

Нагадаємо, що обов’язок щодо ліквідації безхазяйних відходів (власник яких не встановлений) у відповідності до ст.12 ЗУ «Про відходи» покладений на органи місцевого самоврядування. А тому, не забезпечивши належної охорони підконтрольної території, саме органи місцевого самоврядування будуть зобов’язані ліквідовувати засмічення.