Звільнили з-під варти: суд виніс вирок учасниці нападу на тернопільського “кіборга”
Подільський районний суд Києва засудив до трьох років позбавлення волі умовно Катерину Лапінську за причетність до нападу на ветерана АТО тернополянина Дмитра Вербича в Києві.
Зокрема, суд визнав її винною за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство, вчинене групою осіб), говориться на сайті Єдиного реєстру судових рішень.
При цьому дівчина визнала свою провину і уклала угоду зі слідством.
Крім цього, дівчина повинна періодично з’являтися для реєстрації в уповноважений орган з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом, а також попросити публічно вибачення у потерпілого.
Крім того, Лапінську зобов’язали з’являтися на кожну вимоги до суду, в розпорядженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження щодо неї.
Нагадаємо, 2 травня в Києві, на вул. Костянтинівська, банда з чотирьох осіб в масках напала на ветерана АТО. Вони завдали йому удар ножем в нижню частину спини, забрискали сльозогінним газом і намагалися добити молотком.
“Кіборга” було госпіталізовано до обласної лікарні, йому зробили операцію. Пізніше поліція показала відео з нападом на Вербича.
6 травня співробітники СБУ затримали групу молодих людей, підозрюваних у побитті Вербича. Наступного дня, прокуратура оголосила одній із затриманих про підозру.
За інф. Обозреватель