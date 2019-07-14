Андрій Парубій закликав підтримати Тараса Юрика: Він важливий “боєць”, котрий потрібний у Верховній Раді

“Для нас важливий не тільки список, а щоб також була підтримана вся команда Європейської Солідарності і був підтриманий наш кандидат по вашому 165-ому окрузі Тарас Юрик, – зазначив спікер Парламенту та кандидат у народні депутати від політичної партії Європейська Солідарність, перебуваючи у суботу, 13 липня, на Бережанщині та Підгаєччині.

Сьогодні представники команди Петра Порошенка відвідали Тернопілля та поспілкувалися з місцевими жителями. У Бережанах вони побували на футбольному матчі між ветеранськими командами “Карпати” (Львів) та “Нива” (Бережани).

“Ви бачили футбольний матч і бачили важливість командної гри, – звернувся до людей Андрій Парубій. – І дуже важливо, щоб команда була також представлена у Парламенті. Тому що кожен “боєць” у складі Верховної Ради буде мати важливе значення. Тому я закликаю вас проголосувати 21 липня за мого товариша, за Тараса Юрика”.