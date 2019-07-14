“Політики не помічали російський реванш після Революції Гідності” – Іван Ковалик (відео)

В політиці я боюся лише одного – стати несправжнім

У політиці я боюся лише одного ‒ стати несправжнім. Я не зможу це приховати, це помітять мої рідні та друзі. Вони скажуть мені про це. Я боюся цього.Щоденною працею намагаюся заслужити людську довіру. Вона існує лише тоді, коли я відкритий з друзями та знайомими людьми, зрештою коли залишаюся чесним з собою.Проте я радий, що все ще маю цей страх. Значить живу, значить я все ще тут. Не скляний. Справжній.Моя історія не може подобатися всім. Але вона точно буде моєю, не надиктованою, щирою.Іван Ковалик

Опубліковано Іваном Коваликом Субота, 13 липня 2019 р.