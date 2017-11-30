Брати з людей без прописки гроші, згенеровано особисто С. В. Надалом, – тернопільський юрист

Сьогодні на сесії ТМР звучали пояснення від міського голови, що у рішенні по дітях винні всі, але тільки не справжні винуватці. Про це в мережі Фейсбук пише Павло Іванечко.

Юрист нагадує, що рішення, про те щоб брати з людей без прописки гроші, згенеровано особисто Сергієм Надалом і його заступниками, проголосовано на сесії міської ради під тиском міського голови з переконанням для депутатів “голосуйте на користь тернополян, бо вас обирали тернополяни”, а люди без прописки це не люди.

Також образи від міського голови лунали і на бюджетній комісії, Надал не підбирав слів даючи характеристику людям без тернопільської прописки. З того часу деякі депутати розібралися та змінили свою думку інші ж ні.

А тепер про тих хто допомагав і допомагає боротися проти незаконного рішення: Назар Зелінка і самопоміч відстоювала на бюджетній комісії думку людей і здоровий глузд; тодішній голова бюджетної комісії Ігор Турський був проти даного рішення на комісії і найбільшим противником дискримінаційного рішення під час обговорення і прийняття його на сесії ТМР; голова РДА який намагався ввести процес прийняття і вдосконалення цього рішення у цивілізоване русло і налагодити діалог між владою міста і району. Віктор Шумада, який вніс проект рішення про призупинення дискримінаційного рішення міськради і таким чином дав можливість усім сторонам вдосконалити його; Іван Сороколіт який консультував і консультує людей яким чином налагодити діалог із владою.

На жаль міськрада і досі стоїть на своєму не чує людей та ще й перекладає провину на інших, проте люди цього не попустять. Люди не будуть оплачувати свою гроші через наглість чиновників.