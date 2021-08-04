Чим здивували депутати Тернопільської міської ради за 8 місяців роботи? Аналіз виконання перевиборчих обіцянок

За понад пів року роботи новообраних місцевих рад депутати Тернопільської міської ради вже б мали виконати хоча б одну зі своїх передвиборчих обіцянок або хоча б наблизитися до їх виконання. Наскільки їм це вдалося, представники Центру громадського контролю “ДІЙ!” в Тернополі намагалися з’ясувати у керівників фракцій, а також шляхом моніторингу проєктів рішень та звернень депутатів.

У жовтні 2020 року до депутатського корпусу Тернопільської міської ради VIII скликання потрапили представники шести політичних сил – “Свободи” (18 депутатів), “Європейської солідарності” (9), “Порядок. Відповідальність. Справедливість” (5), “Сила людей” (4), “За майбутнє” (3), “Слуга народу” (3). Перші три партії мали достатню кількість депутатів, аби утворити фракції. Решта ж належать до позафракційних.

Представникам усіх партій, що представлені у Тернопільській міській раді ми надіслали електронний лист із проханням відповісти на кілька запитань, три з яких були спільними для усіх:

Чи вдалося вже виконати хоч один із пунктів передвиборчої програми?

Чи є пункти, які не вдалося виконати?

Що з передвиборчої програми виконати не вдасться (ви це вже розумієте)?

Решту запитань ми формували, керуючись пунктами передвиборчих програм партій.

ВО “Свобода”. Ми двічі безрезультатно намагалися зв’язатися з керівником фракції Антоном Горохівським. Відтак проаналізували кількість депутатських звернень і проєктів рішень від політсили. Їх 31, 23 з яких належать Ользі Похиляк, яка є начальницею управління освіти і науки Тернопільської міської ради. Більшість із них стосуються міжбюджетних освітніх трансфертів. Декілька депутатських звернень є результатом роботи на окрузі і стосуються покращення благоустрою жителів. Решта “свободівських” проєктів рішень стосуються національного рівня – скажімо, звернення до центральних органів влади щодо недопущення підвищення тарифів для населення, щодо підтримки малого та середнього бізнесу в умовах пандемії, щодо недопущення наступу на українську мову тощо.

Наразі ми не зустріли проєктів рішень чи звернень депутатів ТМР від ВО “Свобода” щодо задекларованих пунктів програми. Зокрема, нас цікавило:

Яка робота проводиться у напрямку створення пільг для підприємців, які забезпечують робочі місця?

Які нові сервіси з’явилися у рамках програми “Місто у смартфоні”?

Що відбувається в плані ремонтів медзакладів?

Чи запланована обіцяна побудова садочків до кінця каденції? Чи є проєкти садочків хоча би в одному із мікрорайонів, які так активно будуються?

Курс “Основи сім’ї”, який почали викладати факультативно у деяких школах Тернополя, викликав неоднозначну реакцію з боку суспільства. Чи планують його впроваджувати у тому вигляді, в якому він є?

Друга за чисельністю фракція Тернопільської міської ради “Європейська солідарність” в особі її очільника Віктора Овчарука також двічі проігнорувала наш лист. У розділі “Проєкти рішень” нам вдалося відшукати 3 (три) звернення від фракції. Одне з них – звернення до Прем’єр-міністра щодо політики підтримки малого та середнього бізнесу в умовах пандемії, друге – звернення до центральних органів влади щодо вимоги створення Тимчасової слідчої комісії для розслідування витоку інформації із захоплення вагнерівців, третє – звернення до Кабміну щодо невідкладних заходів щодо подолання коронавірусу. Останнє звернення, яке зачитала з трибуни Ружена Волянська, стосується захисту української мови і повністю дублює звернення, прийняте депутатами 5 березня 2021 року. І мова, і підтримка бізнесу – це добре, але коли ж політсила займатиметься проблемами жителів округу?

Утім, і передвиборча програма Тернопільської територіальної організації Політичної партії “Європейська солідарність” виписана не надто конкретно. П’ять пунктів із знаком оклику на кшталт “Українському селу – європейські дотації і стандарти розвитку!” аж ніяк не орієнтована на тернополян.

Ми поставили Віктору Овчаруку три питання, відповіді на які не отримали і не знайшли.

Який пункт із програми є зараз пріоритетним?

У чому полягають обіцяні у програмі стандарти медицини в межах міста Тернополя? Яка робота ведеться у цьому напрямку?

На якому етапі впровадження обіцяних пільг ветеранам російсько-української війни в обласному центрі?

Ще одна партія, яка має фракцію у Тернопільській міській раді, – місцевий проєкт “Порядок. Відповідальність. Справедливість”. У них 14 проєктів рішень і звернень, 12 з яких під авторством секретаря Тернопільської міської ради Ігоря Гірчака, а отже, стосуються поправок до роботи депутатського корпусу. Два звернення від Андрія Грицишина (голови фракції), що стосуються національного рівня та не в повноваженнях депутатів місцевого рівня – звернення до Прем’єр-міністра України щодо підтримки бізнесу в умовах пандемії і звернення депутатів щодо діяльності політичних сил, які загрожують територіальній цілісності і суверенітету України.

Від керівника фракції Андрія Грицишина нам двічі не вдалося дізнатися, як виконуються пункти передвиборчої програми “ПВС”.

Чи вдасться за час каденції завершити заміну старих “маршруток” на нові сучасні автобуси?

Яка робота ведеться у плані будівництва багаторівневих парковок?

Що означає пункт “Розвиток медичного туризму в Тернополі з інших областей України”?

Чи здійснені вже кроки у напрямку залучення міжнародних грантів і фінансування гуманітарних проектів?

Коли чекати створення «дитячого реабілітаційного центру»?

Депутатів від партії “Сила людей” четверо. Вони не мають фракції у міській раді, але є єдиною опозиційною силою до чинної влади. Представники цієї політсили – єдині, хто надав відповідь на наші запитання.

Владна більшість, координована міським головою, максимально обмежила можливості впливу «Сили Людей» , – розповідає депутат ТМР Іван Сороколіт. – Аж до солідарної позиції НЕвключення депутатів від «Сили Людей» в жодну з постійних депутатських комісій та блокування можливості розгляду проектів рішень, ініційованих нами. Таким чином депутати «Сили Людей» вимушено перебувають в опозиції до міського голови та більшості. Близько півроку тому ми подали позов до суду щодо скасування прийнятого регламенту Тернопільської міської ради, яким депутатів суттєво обмежили в правах. Суди тривають.

Повноцінно програму можна виконати, лише маючи владу, вважають представники політсили. А домовлятися з владою про реалізацію окремих пунктів в обмін на мовчання щодо резонансних, шкідливих для громади рішень влади депутати від “Сили людей” не згодні.

Свою деталізовану програму четверо депутатів від “Сили людей” виконують самотужки. Скажімо, задеклароване повернення контролю над сміттєзвалищем у селі Малашівці моніторять, виявляючи несанкціоноване вивезення на полігон сміття з інших регіонів України. Депутати також ставлять питання про недоцільність безкоштовної передачі єдиного сміттєзвалища приватній компанії на 49 років.

Щодо права тернополян на безкоштовне опалення у “Силі людей” стверджують, що подавали проект рішення, який стосується теплопостачання житлових будинків, проте його розгляд був заблокований на етапі оприлюднення.

Жодної активності не виявлено від трьох депутатів від партії “За майбутнє”. За 8 місяців роботи вони не подали жодного проєкту рішення і не відповіли на поставлені нами запитання, хоча їхня передвиборча програма – найбільш орієнтована на покращення життя Тернопільської громади і містить конкретні пункти щодо покращення міського простору. Скажімо, побудова підземного паркінгу у центральній частині міста, громадські вбиральні чи роздільне сортування сміття. Відповіді на ці прості запитання ми так і не дочекалися, двічі надсилаючи лист депутату Рустаму Ергешову.

Мінімальна активність і в представників партії “Слуга народу”. У проєктах рішень бачимо лише звернення депутатів Тернопільської міської ради до Верховної Ради України щодо малої приватизації об’єктів державної та комунальної власності, яке подав Віктор Гевко, а також звернення до Верховної Ради України щодо напрацювання законодавчої бази для можливості проведення місцевих референдумів і застосування засад народовладдя на усіх рівнях від Дениса Фаріончука. Наш лист, як і інші партії, “слуги” проігнорували.

Нам же цікаво було дізнатися:

Чи ведеться робота у напрямку обіцяного залучення інвестиційних проєктів в агропромисловий комплекс?

Чи звітували вже перед виборцями, як обіцяли це робити у програмі, раз на пів року?

У вашій програмі є пункт “Відродження національних традицій, пам’яток історії та культури ”. Над чим працюєте у цьому напрямку?

У листопаді, коли мине рік з часу отримання депутатських мандатів, ми знову спробуємо зв’язатися із керівниками фракцій та позафракційними депутатами. Можливо, тоді у них з’явиться більше напрацювань. Наразі 8 місяців роботи депутатського корпусу Тернопільської міської ради минули у розгляді політичних звернень, абсурдних переіменуваннях, виділенні земельних ділянок, подекуди спірних, і час від часу вирішення справді важливих для міста питань.

Центр громадського контролю “ДІЙ!” в Тернополі