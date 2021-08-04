Тернопільщина посилено готується до нової хвилі захворюваності на COVID-19

Наразі ситуація з коронавірусом у Тернопільській області стабільна. 115 хворих лікуються амбулаторно, і ще 25 інфікованих – у стаціонарі. Нову хвилю захворюваності, пов’язану, зокрема, зі штамом вірусу Дельта, у нас очікують у кінці серпня, на початку вересня.

За словами директорки департаменту охорони здоров’я Тернопільської обласної держадміністрації Ольги Ярмоленко, ситуація стабільна, але відчутний і ріст захворюваності. Це пов’язано із міграцією людей, а також недотриманням карантинних вимог у закритих приміщеннях, припускають фахівці.

Зараз в області готують стаціонар, збільшують кількість ліжок з доступом до кисню.

У Тернополі за останню добу +4 нових хворих на ковід. Ситуація стабільна, за останній місяць різко зменшилась і кількість смертей, зазначили у міському відділі охорони здоров’я. Але і тут готуються до погіршення ситуації вже восени.

Як зазначив начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міськради Василь Даньчак, медики сподіваються на меншу кількість хворих, адже триває вакцинальна кампанія.

Вакцини безпечні і в наукових дослідженнях доведено, що вакцинація запобігає тяжкому перебігу і дуже добре попереджує госпіталізацію.

Американські Модерна і Файзер, китайські Сіновак і Коронавак, корейська Астра-Зенека. Вакцин для щеплення достатньо, наголошують фахівці, як і центрів вакцинації. Тому закликають не зволікати і захистити своє здоров’я.

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