До яких міжфракційних об’єднань та груп з міжпарламентських зв’язків належать нардепи з Тернопільщини

Громадянська мережа ОПОРА дослідила, що депутати-мажоритарники з Тернопільщини є представниками 22 міжфракційних депутатських об’єднань, які діють у Верховній Раді. Також вони входять до 23 груп з міжпарламентських зв’язків з іноземними державами. Найбільше керівних посад у них обіймає Андрій Богданець.

Міжфракційні депутатські об’єднання

Станом на 5 листопада 2021 року у Верховній Раді існує 120 міжфракційних депутатських об’єднань. Найчисленнішим із них є “За конституційну реформу і ефективну владу”, створене 20 липня 2021 року. До його складу входять 264 парламентарі, серед яких і три депутати-мажоритарники з Тернопільщини від партії “Слуга народу” — Андрій Богданець, Ігор Василів і Володимир Гевко. Також ці нардепи разом з Іваном Чайківським (депутатська група “Партія “За майбутнє”) та Миколою Люшняком (депутатська група “Довіра”) належать до об’єднання “Тернопільщина”.

Інформацію про створення об’єднання “Тернопільщина” оприлюднили на засіданні Верховної Ради 18 вересня 2019 року. Спочатку до його складу входило 12 парламентарів, а станом на 5 листопада 2021 року кількість членів становить 17. Серед них, крім мажоритарників із Тернопільської області, є також нардепи-вихідці з цього регіону, обрані до Верховної Ради за списками партій, та інші депутати. Таким чином, до складу об’єднання входять Тарас Батенко, Андрій Богданець, Ігор Василів, Сергій Вельможний, Ігор Гузь, Вадим Івченко, Микола Люшняк, Людмила Марченко, Олег Синютка, Руслан Стефанчук, Михайло Цимбалюк і Святослав Юраш, а також Іван Калаур, Степан Кубів, Володимир Цабаль, Іван Чайківський і Володимир Гевко, які є співголовами.

Усі депутати-мажоритарники з Тернопільщини належать до об’єднань “Intermarium” і “Цінності, Гідність, Родина”. Також тернопільські мажоритарники з фракції “Слуга народу” і Микола Люшняк є членами об’єднання “За велике будівництво”. До того ж Ігор Василів, Володимир Гевко і Микола Люшняк входять до складу “Invest in Ukraine”. Згадані об’єднання є найбільшими у Верховній Раді IX скликання, кожне з них включає понад 200 парламентарів.

Поза тим, Андрій Богданець обіймає посаду голови міжфракційного об’єднання “Депутатська аграрна рада”. Також він належить ще до 5 об’єднань: “За прискорену євроінтеграцію українського бізнесу”, “Третій вік”, “Парки та рекреації”, “Парламентська платформа боротьби з туберкульозом” та “За зброю самозахисту для законослухняних громадян”.

До останнього теж належить Ігор Василів. Загалом серед нардепів з Тернопільщини він входить до найбільшої кількості міжфракційних об’єднань — 13. Крім членства у згаданих вище МФО, він входить до “Рівні можливості”, “Українці в світі”, “Free Markiv”, “Урбаністи”, “Демократія 2.0” та “Україна 603,7”. До останнього з перелічених об’єднань входить і Володимир Гевко. Він з Миколою Люшняком також є членами “За українську науку”. Водночас Микола Люшняк належить до об’єднань “Європейський зелений курс” і “Друзі Івано-Франківська”, в складі якого перебуває й Іван Чайківський. Останній найрідше вступає у міжфракційні об’єднання. Крім згаданого вище членства, він належить ще до “Бізнес-Варти”.

Групи з міжпарламентських зв’язків з іноземними державами

Відповідно до Положення “Про депутатські групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з іноземними державами”, вони утворюються шляхом добровільного об’єднання нардепів та фінансуються в межах забезпечення міжпарламентської діяльності Верховної Ради. Всього у Раді IX скликання існує 77 таких груп. Депутати-мажоритарники з Тернопільщини входять до 23 із них.

Троє нардепів є членами групи, яка співпрацює з Китайською Народною Республікою, ще по двоє належать до груп країн Канади та США. Перераховані групи є найчисленнішими у Верховній Раді та сумарно налічують 486 членів. Крім цього, серед парламентарів з Тернопільщини популярними є такі країни: Саудівська Аравія, ОАЕ, Угорщина, Ірак, Японія, Чехія та Польща — до груп зв’язків із їхніми парламентами належать по два депутати-мажоритарники від регіону. По одному нардепу з Тернопільщини входять до складу груп для співпраці з такими державами:: Казахстан, Туреччина, Індія, Румунія, Італія, Швейцарія, Монако, Єгипет, Німеччина, Австрія, Нідерланди, Узбекистан та Албанія. Остання група є однією з найменших у Верховній Раді і включає всього 5 осіб.

Найчастіше до керівництва груп з міжпарламентських зв’язків входить депутат Андрій Богданець. Він є секретарем у групах трьох країн: Єгипет, Австрія та Саудівська Аравія, а також обіймає посаду співголови групи для зв’язків з Іраком і заступника голови групи для співпраці з Німеччиною. Ігор Василів є членом груп з міжпарламетських зв’язків з Нідерландами, Канадою, США, Іраком, Японією та Чехією, а такоє очолює групу зі співпраці з Албанією. Депутат-мажоритарник Іван Чайківський займає посаду заступника голови групи для співробітництва з Узбекистаном і належить до груп співпраці з Саудівською Аравією, Польщею, Казахстаном, Китайською Народною Республікою, Туреччиною, Індією й ОАЕ.

Своєю чергою, Микола Люшняк та Володимир Гевко не обіймають жодної керівної посади у групах з міжпарламентських зв’язків. У межах цих груп перший співпрацює з Угорщиною, Чехією, ОАЕ, Румунією, Китайською Народною Республікою, Італією, а другий — із США, Угорщиною, Китайською Народною Республікою, Канадою, Японією, Швейцарією, Монако і Польщею.