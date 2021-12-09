Не дожили до ранку, – двоє людей померло через страшну аварію за участі мікроавтобуса

До ранку не дожили водій та пасажирка мікроавтобусу, який вчора потрапив у ДТП.

Нагадаємо, автопригода з потерпілими трапилася в середу, 8 грудня, близько 17 години поблизу села Лозова Тернопільського району. На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече не розминулися рейсовий мікроавтобус «Mercedes-Benz», який курсував з Тернополя до Кременця, та автомобіль «Volkswagen Passat».

За медичною допомогою з травмами різного ступеня важкості звернулися 10 потерпілих. На місці події працювала слідчо-оперативна група ГУНП в Тернопільській області та Збаразького відділення поліції.