08:23 | 9.12.2021
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Новини Тернополя 

Не дожили до ранку, – двоє людей померло через страшну аварію за участі мікроавтобуса

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До ранку не дожили водій та пасажирка мікроавтобусу, який вчора потрапив у ДТП.  

Нагадаємо, автопригода з потерпілими трапилася в середу, 8 грудня, близько 17 години поблизу села Лозова Тернопільського району. На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече не розминулися рейсовий мікроавтобус «Mercedes-Benz», який курсував з Тернополя до Кременця,  та автомобіль «Volkswagen Passat».

За медичною допомогою з травмами різного ступеня важкості  звернулися 10 потерпілих. На місці події працювала слідчо-оперативна група ГУНП в Тернопільській області та Збаразького відділення поліції.

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