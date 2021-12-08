18:04 | 8.12.2021
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Новини Тернополя 

На Тернопільщині пасажирський мікроавтобус потрапив в ДТП: постраждали 9 осіб

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Автопригода з потерпілими трапилася в середу, 8 грудня, близько 17 години поблизу села Лозова Тернопільського району. На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече не розминулися рейсовий мікроавтобус «Mercedes-Benz» та автомобіль «Volkswagen Passat».

За попередньою інформацією, за медичною допомогою з травмами різного ступеня важкості  звернулися 9 потерпілих,  серед них – водій маршрутки, яка курсувала з Тернополя до Кременця.

На місці події працює слідчо-оперативна група ГУНП в Тернопільській області та Збаразького відділення поліції.

Вирішується питання про внесення події до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно статті 286 КК України. 

 

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