Хто така партія «Сила Людей» і чому її підтримують тернополяни?

Революція Гідності згуртувала навколо себе людей, яким небайдужа доля України. Люди щиро виходили на майдани в своїх містах та просили у влади право жити в країні без корупції, щоб політичні партії працювали для людей, а не для себе.

У той час відчайдушної боротьби на арену українського громадського життя вийшло кілька рухів, які переросли в політичні партії. Багато з них швидко розпалися, змінили назви та цінності. Та їх списку не поповнила політична партія «Сила Людей».

Партія з історією.

Офіційно «Сила Людей» як політична партія України зареєстрована 20 серпня 2014 року. Однак процес об’єднання розпочався раніше.

У 2013-му році молодий експерт Інституту політичної освіти Олександр Солонтай разом з колегами аналізували соціологічні «заміри» настроїв по країні.

«Ми бачили, що з’явилася достатня кількість громадян, яка стала розуміти, що справа не в «нових» обличчях, а в системі, яку потрібно змінювати, а інструментів для цього немає. Що всі партії – це політичні проекти олігархів, які вирішують свої завдання, і є основною причиною того, що у нас немає омріяної держави», – говорив у 2015 році Олександр Солонтай для видання «Українська правда».

Це були думки романтика, але воно стали реальністю. Група віртуозів продумала нову партію до деталей: від статуту, до структури. Продумали так, щоб ніхто не міг одноосібно керувати партіє, або ж привласнити її. Прописали правила так, що кожен голос має значення, а без авторитету в команді підтримки ти силою не отримаєш.

Успіх на виборах в 2015 році.

Незадовго після створення в 2014 році «Сила Людей» отримала непростий виклик — вибори Президента, а також позачергові місцеві вибори у Києві, а на виборах 2015 року молода і не дуже відома ще тоді партія «Сила Людей» отримала 210 мандатів місцевих депутатів та 5 посад мерів і сільських голів.

Так з мінімальними бюджетами, без теле-ефірів національних телеканалів і масованої рекламної кампанії змогла прорватися в міські, районні та сільські ради. Хоча у більшій частині тих міст, де балотувалися кандидати від «Сили Людей», їх навіть не включали в соціологічні дослідження – і політтехнологи, і журналісти сумнівалися, що нова політсила, зареєстрована трохи більше року тому, подолає 5% бар’єр.

Результат перевершив очікування. У таких містах як Маріуполь і Кривий Ріг «Сила Людей» показала себе чи не єдиною альтернативою «Опозиційному блоку», чим немало здивувала.

Маріуполь та Кривий Ріг допомогли «Силі Людей» заявити про себе на всеукраїнському рівні. І успішні приклади команд «Сила Людей» почали спалахувати в інших регіонах.

Ключові цінності «Сили Людей» – розвиток людини, розвиток середнього класу, сталий розвиток України і створення ефективної держави. Так, за все хороше і проти усього поганого.

Та на відміну від інших команд «Силі Людей» вірять. Чому? Бо «Сила Людей» – це партія людей, а не культ особи. Головний керівний орган партії – це Політична Рада партії, яка складається із партійців з усієї України, яких делегували обласні організації. Обирається Політрада не на завжди, а лише на рік. На відміну від інших політичних сил, у команди немає лідера, без якого партія перестане існувати. «Сила Людей» діятиме доти, доки в ній є люди, які керуються статутом. Тому на питання «Хто у вас головний», будь-який партієць відповість: «У нас немає босів!». І це буде правдою.

Далі черга тернопільської «Сили Людей».

«Ніхто не знає, як будувати справжню партію в пострадянській країні, розграбованої олігархами, в умовах, коли люди не відчувають до кінця своєї відповідальності за політичні рішення. Треба трохи змінити поведінку кращої частини цієї країни, яка готова брати відповідальність. Треба їх переконати, що ти і є ця країна», – говорив Олександр Солонтай в тому ж 2015 році.

Мабуть, у ці слова повірила тернопільська команда «Сила Людей», яка почала активну розбудову в 2018 році та зараз налічує близько сотні реальних, активних партійців лише в Тернополі. Люди у Файному місті вирішили не чекати, що діюча влада перестане «дерибанити» місто, та взялися самі його захищати.

Крім того «Сила Людей» представлена і у м. Чортків, де міським головою є також члена партії сильних, зразковий політик Володимир Шматько. Зараз команди створилися також й в Бережанах, Заліщиках, Борщеві.

Члени тернопільської команди «Сила Людей» впевнені, що люди приходять до них, бо продовж двох років системно висвітлювали усі схеми та оборудки місцевої влади та мера. Не боялися називати речі своїми іменами, за що на деяких членів команди чинили тиск та навіть нападали зі холодною зброєю. За те, що окрім критики, також діяли.

«Силі Людей» в Тернополі вдалося заблокувати кілька забудов зелених зон в місті, реалізувати багато громадських проектів в рамках Громадського бюджету, втілити у життя десятки петицій. Крім того провели десятки соціальних проектів. «Силу Людей» найбільше боїться діюча міська влада, бо, мабуть, розуміє, що ніхто більш так фахово не розслідує «схеми» і при цьому не боїться ще й їх озвучувати.

Зараз в партії люди з різних сфер та професій: від голів ОСББ до волонтерів, підприємців, членів АТО, медиків, програмістів тощо.

«Сила Людей» в Тернополі – єдина партія, яка продовж двох років відкрито сама розповідає про кожного свого партійці і його мотиви йти в політику. Такою відкритістю не може похизуватися жодна партія. Прочитати про команду можна сайті місцевої організації, або на сторінці у соціальній мережі Фейсбук.

Зараз команда налаштована на перемогу в місцевих виборах, які відбудуться в жовтні 2020 року.

Люди завжди голосують за власні сподівання й надії. Тому все залежить від того, чи зможе партія потрапити в запит людей.

«Сила Людей» обіцяє майбутнє без забудови парків та скверів, без дерибану землі, забудов на прибудинковій, без корупції. А головне – з людьми. Адже кожен «Сили Людей» – це мешканець вашого району чи вулиці, двору чи будинку. В цьому й ховається перевага партії нового зразка – не ховатися за парканами чи охороною, а разом, пліч-о-пліч змінювати своє село, місто, а далі й країну на краще!