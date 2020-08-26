Тернопільщина: менше 8% складу ТВК мають досвід на минулих виборах

ОПОРА проаналізувала досвід роботи членів міських, районних та обласної територіальних виборчих комісій Тернопільщини. Близько 8% складу ТВК і 15% їхнього керівного складу працювали на виборах раніше. Топ найдосвідченіших членів комісії у регіоні очолює секретарка Збаразької міської ТВК Надія Бура, яка працювала на дев’яти попередніх виборчих кампаніях. У коментарі для ОПОРИ вона поділилася своїми думками про проблеми у роботі виборчих комісій.

За підрахунками ОПОРИ 31 член територіальних виборчих комісій Тернопільщини, які уповноважені організувати та провести місцеві вибори 25 жовтня, має досвід роботи у виборчих комісіях минулих років. З них 10 осіб обіймають керівні посади. Штат 13 з 22 комісій не включає жодного члена, який раніше б працював на виборах. У Чортківській районній та Збаразькій, Зборівській і Теребовлянській міських ТВК є по 5 членів, які мають попередній досвід.

Тернопільська обласна територіальна виборча комісія

Голова комісії Галина Щигельська (суб’єкт подання – партія «Слуга народу») має досвід роботи у чотирьох виборчих кампаніях. Працювала у складі комісій як представниця від Християнсько-демократичної партії України (у 2012 році), партій «Наша Україна» та «Зелена планета» (у 2014 році), «Народний фронт» (у 2015 році), а також від кандидата у президенти Олександра Клименка (у 2014 році). Чотири рази обіймала керівну посаду.

Заступник голови комісії Юрій Моргун (суб’єкт подання – партія «Голос») має досвід роботи у трьох виборчих кампаніях. Працював у складі комісій як представник від кандидатів у президенти Дмитра Яроша (у 2014 році) та Романа Безсмертного (у 2019 році), а також від ВО «Батьківщина» (на повторних виборах народних депутатів України 2013 року у Миколаївській області). Два рази обіймав керівну посаду.

Секретар комісії Микола Саган (суб’єкт подання – партія ВО «Батьківщина») має досвід роботи у семи виборчих кампаніях. Тричі працював у складі комісій як представник кандидатки у президенти Юлії Тимошенко (у 2010, 2014 і 2019 роках), а також від фракції «Блок Юлії Тимошенко» (у 2007 році), від ВО «Батьківщина» (2014 і 2019 роках) та фракції «Блок «Наша Україна – народна самооборона» (у 2012 році). Раніше не обіймав керівних посад.

Член комісії Віктор Заворотний (суб’єкт подання – партія «Наш край») включений до складу комісії відповідно до Постанови ЦВК №191 від 20 серпня «Про заміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборі». Має досвід роботи у трьох попередніх виборчих кампаніях. Працював у складі комісій як представник від партії ВО «Свобода» (у 2014 та 2019 роках), а також від кандидата у президенти Руслана Кошулинського (у 2019 році). Двічі був виключений із складу. Раз обіймав керівну посаду.

Тернопільська районна територіальна виборча комісія

Членкиня комісії Наталія Пікіна (суб’єкт подання – партія «Європейська солідарність») має досвід роботи у двох виборчих кампаніях. Працювала у складі комісій як представниця від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» (у 2019 році), а також від кандидата у президенти Петра Порошенка (у другому турі 2019 року). В одному з випадків обіймала керівну посаду.

Чортківська районна територіальна виборча комісія

Заступник голови комісії Іван Маковський (суб’єкт подання – партія «Голос») має досвід роботи у трьох виборчих кампаніях. Працював у складі комісій як представник від партій «Народний фронт» (у 2015 році) та «5.10» (у 2019 році), а також у 2019 році від кандидатів у президенти Віталія Купрія (у першому турі) та Володимира Зеленського (у другому турі). Раніше не обіймав керівних посад.

Секретарка комісії Світлана Савків (суб’єкт подання – партія ВО «Батьківщина») має досвід роботи у семи виборчих кампаніях. Два рази працювала у складі комісій як представниця кандидатки у президенти Юлії Тимошенко (у 2014 та 2019 роках), а також Володимира Зеленського (у другому турі 2019 року). Окрім цього кілька разів була включена у склад комісій за поданням партії ВО «Батьківщина» (у 2014, 2015 та 2019 роках) та фракції «Блок «Наша Україна – народна самооборона» (у 2012 році). Тричі обіймала керівну посаду.

Членкиня комісії Ірина Грузінська (суб’єкт подання – партія «Європейська солідарність») має досвід роботи у чотирьох виборчих кампаніях. Працювала у складі комісій як представниця від партій «БПП «Солідарність» (у 2015 і 2019 роках) та «Удар» (у 2014 році), а також у першому та другому турі президентських виборів 2019 року від кандидата у президенти Петра Порошенка. Керівних посад не обіймала.

Член комісії Олександр Коротаєв (суб’єкт подання – партія «За майбутнє» має досвід роботи у двох президентських виборчих кампаніях. Працював у складі комісій як представник від кандидатів у президенти Юрія Бойка (у 2014 році) та Руслана Кошулинського (у 2019 році). Не обіймав керівних посад.

Член комісії Володимир Сніжок (суб’єкт подання – Радикальна партія Олега Ляшка) має досвід роботи у трьох виборчих кампаніях. Працював у складі комісій як представник від партії «Зелена планета» (у 2012 році) та Радикальної партії Олега Ляшка (у 2019 році), а також від кандидата у президенти Олега Ляшка (у 2019 році). Не обіймав керівних посад.

Заліщицька міська територіальна виборча комісія

Членкиня комісії Ганна Гутник (суб’єкт подання – партія «Солідарність жінок України») має попередній досвід роботи на місцевих виборах у 2015 році. Працювала у складі комісій як представниця партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

Збаразька міська територіальна виборча комісія

Заступниця голови комісії Ярослава Табака (суб’єкт подання – партія «Європейська солідарність») має досвід роботи у трьох виборчих кампаніях 2019 року. Працювала у складі комісій як представниця від кандидатів у президенти Юлії Литвиненко (у першому турі) та Петра Порошенка (у другому турі), а також від партій «Народний фронт». Раз обіймала керівну посаду.

Секретарка комісії Надія Бура (суб’єкт подання – партія «Слуга народу») за дослідженням ОПОРИє найдосвідченішою серед усіх членів ТВК Тернопільської області. Її досвід нараховує дев’ять виборчих кампаній. Вона кілька разів працювала у складі комісій як представниця від кандидатки у президенти Юлії Тимошенко (у 2010, 2014 та 2019 роках), а також від фракції «Блок Юлії Тимошенко» (у 2007 і 2012 роках), від партій ВО «Батьківщина» ( у 2015 і 2019 роках) і «Єдина Україна»( у 2006 році). Тричі обіймала керівну посаду.

У коментарі для ОПОРИ Надія Бура розповіла: «Для мене місцеві вибори найскладніші, тому що багато покладено на територіальну комісію. Але досвід звичайно допомагає». Щодо проблем під час виборчих кампаній секретарка комісії виокремила: «Безвідповідальне ставлення до формування самої комісії. Дуже багато в комісії людей випадкових, я б сказала, які нічого в комісіях практично на вирішують. Я взагалі, відверто кажучи, є противником формування комісій по партійному признаку. Я вважаю, що комісію мають формувати люди з досвідом, які повинні забезпечити строге виконання закону і все, не вникаючи в різні політичні чвари. Виконання вказівок кожної політичної сили, від якої працює член комісії, заважає роботі комісії в перше чергу»

Членкиня комісії Віра Валюс (суб’єкт подання – партія «Голос») має досвід роботи у двох виборчих кампаніях 2019 року. Працювала у складі комісій як представниця від кандидатки у президенти Юлії Тимошенко, а на виборах народних депутатів від Інтернет партії України. Не обіймала керівних посад.

Членкиня комісії Любов Іванчук (суб’єкт подання – ВО «Батьківщина») має досвід у семи виборчих кампаній. Вона працювала у складі комісій як представниця від партій ВО «Батьківщина» (у 2014, 2015 і 2019 роках) та фракції «Блок «Наша Україна – народна самооборона» (у 2012 році). Поза тим була включена до складу комісій за поданням кандидатів у президенти Юлії Тимошенко (у 2010 році), Зоряна Шкіряка (у 2014 році) та Ігоря Шевченка (у 2019 році). Двічі обіймала керівну посаду.

Членкиня комісії Ірина Козловська (суб’єкт подання – партія «Слуга народу») має досвід роботи у шести виборчих кампаніях. Працювала у складі комісій як представниця від кандидатів у президенти Ольги Богомолець (у 2014 і 2019 роках) та Петра Порошенка (у другому турі 2019 року), а також від Української народної партії (у 2012 році), Соціалістичної партії України (у 2014 році) та «БПП «Солідарність» (у 2015 році). Раз обіймала керівну посаду.

Зборівська міська територіальна виборча комісія

Голова комісії Галина Банадига (суб’єкт подання – ВО «Батьківщина») має досвід роботи у трьох виборчих кампаніях. Працювала у складі комісій як представниця від партій ВО «Батьківщина» (у 2015 році) та від кандидатів у президенти Юлії Тимошенко (у 2010 році) і Андрія Новака (у 2019 році). Один раз обіймала керівну посаду.

Заступниця голови комісії Олександра Коваль (суб’єкт подання – партія «Опозиційна платформа – за життя») включена до складу комісії відповідно до Постанови ЦВК №198 від 21 серпня «Про заміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборі». Олександра Коваль має досвід роботи у шести виборчих кампаніях. Працювала у складі комісій як представниця від кандидатів у президенти Юрія Бойка (у 2014 році), Олександра Вілкула (у першому турі 2019 року) та Володимира Зеленського (у другому турі 2019 року), а також від партій «Русь єдина» (у 2012 році), «Зелена планета» (у 2014 році) та «Опозиційний блок» (у 2019 році). Не обіймала керівних посад.

Членкиня комісії Ольга Лучка (суб’єкт подання – партія «Європейська солідарність» має досвід роботи у трьох виборчих кампаніях 2019 року. Працювала у складі комісій як представниця від кандидатів у президенти Юлії Литвиненко (у першому турі) та Петра Порошенка (у другому турі), а також від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Один раз обіймала керівну посаду.

Членкиня комісії Марія Николишин (суб’єкт подання – партія «Слуга народу») має досвід роботи у двох виборчих кампаніях. Працювала у складі комісій як представниця від партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» (у 2015 році) та від кандидата у президенти Олександра Шевченка (у 2019 році). Не обіймала керівних посад.

Член комісії Ігор Світлик (суб’єкт подання – партія «Європейська солідарність») має досвід роботи у трьох виборчих кампаніях. Працював у складі комісій як представник від кандидата Петра Порошенка (у другому турі 2019 року), а також від партії Наталії Королевської «Україна – Вперед!» (у 2014 році) та Ліберальної партії України (у 2019 році). Не обіймав керівних посад.

Теребовлянська міська територіальна виборча комісія

Секретарка комісії Людмила Павлишина (суб’єкт подання – ВО «Батьківщина») має досвід роботи у трьох виборчих кампаніях 2019 року. Працювала у складі комісій як представниця від кандидатів у президенти Миколи Габера (у першому турі) та Володимира Зеленського (у другому турі), а також на виборах народних депутатів від партії «Сильна Україна». Не обіймала керівних посад.

Членкиня комісії Галина Джугла (суб’єкт подання – партія «Солідарність жінок України») має досвід роботи у чотирьох виборчих кампаніях. Працювала у складі комісій як представниця від партій «Україна майбутнього» (у 2014 році) та «5.10» (у 2019 році), а також від кандидатів у президенти Володимира Петрова (у першому 2019 року) та Петра Порошенка (у другому турі 2019 року). Не обіймала керівних посад.

Член комісії Богдан Кулик (суб’єкт подання – партія «Європейська солідарність») має досвід роботи у трьох виборчих кампаніях. Працював у складі комісій як представник від кандидатів у президенти Василя Куйбіди (у 2014 році) та Віктора Кривенка (у 2019 році), а також від партії Українська платформа «Собор» (у 2014 році). Один раз обіймав керівну посаду.

Член комісії Петро Кулик (суб’єкт подання – Радикальна партія Олега Ляшка) має досвід роботи у семи виборчих кампаніях. Працював у складі комісій як представник від кандидатів у президенти Юлії Тимошенко (у 2010 році), Ольги Богомолець (у першому турі 2019 року) та Петра Порошенка (у другому турі 2019 року). Також був включений до складу виборчих комісій від Соціалістичної партії України (у 2002 та 2007 роках), Християнсько-демократичної партії (у 2012) та «Блоку Петра Порошенка «Солідарність» ( у 2015 році). Тричі обіймав керівну посаду.

Членкиня комісії Венерія Решетинська (суб’єкт подання – ВО «Батьківщина») має досвід роботи у шести виборчих кампаніях. Працювала у складі комісій як представниця від партій ВО «Батьківщина» ( у 2014, 2015 та 2019 роках) та від кандидатів у президенти Юлії Тимошенко (у 2014 році та першому турі 2019 року) і Володимира Зеленського (у другому турі 2019 року). П’ять разів обіймала керівну посаду.

Тернопільська міська територіальна виборча комісія

Член комісії Микола Галяс (суб’єкт подання – партія ВО «Батьківщина») має досвід роботи у двох виборчих кампаніях. Працював у складі комісій як представник від ВО «Батьківщина» ( у 2015 році) та від кандидата у президенти Миколи Габера (у 2019 року). Не обіймав керівних посад.

Членкиня комісії Марія Турчин (суб’єкт подання – Радикальна партія Олега Ляшка) має досвід роботи у двох виборчих кампаніях 2019 року. Працювала у складі комісій як представниця від кандидата у президенти Олега Ляшка та від Радикальної партії Олега Ляшка. Не обіймала керівних посад.

Членкиня комісії Лариса Бугера (суб’єкт подання – партія «Наш край») включена до складу комісії відповідно до Постанови ЦВК №191 від 20 серпня «Про заміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборі». Лариса Бугера має досвід роботи у чотирьох виборчих кампаніях. Працювала у складі комісій як представниця від кандидата у президенти Віктора Януковича (у 2010 році), а також від Партії регіонів (у 2012 та 2014 роках) і партії «Опозиційний Блок» (у 2019 році). Не обіймала керівних посад.

Чортківська міська територіальна виборча комісія

Членкиня комісії Ірина Гедеон (суб’єкт подання – партія «За майбутнє») має досвід роботи у трьох виборчих кампаніях. Працювала у складі комісій як представниця від кандидата у президенти Олександра Вілкула (у 2019 року), а також від фракції Партії регіонів (у 2012 році) і партії «Опозиційний Блок» (у 2019 році). Не обіймала керівних посад.

Членкиня комісії Наталія Осьмак (суб’єкт подання – партія «Європейська солідарність») має досвід роботи у трьох виборчих кампаніях. Працювала у складі комісій як представниця від партії «Народний фронт» (у 2015 році), а також у 2019 році від кандидатів у президенти Романа Насірова (у першому турі) та Петра Порошенка (у другому турі). Один раз обіймала керівну посаду.

Відповідно до частини 2 статті 203 Виборчого кодексу України право подання кандидатур до складу територіальних виборчих комісій мають місцеві організації політичної партії депутатської фракції поточного скликання, або які уклали угоди про політичну співпрацю на відповідних місцевих виборах з депутатською групою, або які зареєстровані у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

Координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами у Тернопільській області Ольга Галушка зазначає: «З моменту утворення територіальних виборчих комісій і до дня голосування у їхньому складі можуть відбуватися заміни. У статті 208 Виборчого кодексу України визначені обставини, через які ЦВК може достроково припинити повноваження члена виборчої комісії. Це може бути або особиста заява про складення повноважень члена комісії, або внесенням відповідного подання суб’єктом, за поданням якого кандидатуру цього члена було включено до складу комісії, або невиконання ним обов’язків та інше. Для прикладу, станом на 24 серпня відбулося 36 замін у складі ТВК Тернопільської області. Також ЦВК може достроково припинити повноваження усього складу виборчої комісії. Такий випадок був під час президентської кампанії 2019 року.»

Дослідження проведене на основі даних сайту https://tvk.oporaua.org та з інших відкритих джерел. Під досвідом роботи членів комісії мається на увазі попередня участь у роботі окружних та територіальних виборчих комісіях, не включаючи можливості роботи в інших виборчих комісіях (наприклад, дільничних).

Також ОПОРА раніше публікувала аналіз партійного представництва, гендерного та вікового балансу складу територіальних виборчих комісій Тернопільської області.