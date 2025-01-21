​​«Люда Бос» радить зробити печатку в фотошоп: ВАКС досліджує докази в справі «слуги» Людмили Марченко



У Вищому антикорсуді триває дослідження доказів обвинувачення у справі народної депутатки від Слуги Народу Людмили Марченко та її помічниці Анастасії Колеснік, йдеться у повідомленні Центру протидії корупції.



Марченко, яка на відомому відео викидала долари через паркан свого будинку, обвинувачують в отриманні хабаря за організацію виїзду чоловіків за кордон.



Сьогодні в судовому засіданні, досліджували листування, яке містилося в телефонах депутатки Марченко та її помічниці Поліни Компанець.





Зокрема, зафіксоване листування Марченко з вже колишнім керівником Митниці Вячеславом Демченком та головою Держприкордонслужби Сергієм Дейнекою.



Крім того, є переписка Марченко з Компанець, де згадуються накази, листи сприяння, посвідчення волонтерів та печатки фондів, через які, за даними слідства, військовозобов’язані чоловіки покидали Україну.



З деякими документами були проблеми, про що писала Компанець, після чого «Люда Бос» (саме так Марченко підписана у помічниці) радила «зробити печатку благодійного фонду в фотошоп».



Нагадаємо, Людмилу Марченко обвинувачують в отриманні незаконної винагороди за сприяння у виїзді чоловіків за кордон по системі “Шлях”.



Щодо походження коштів, то депутатка пояснила, що їх принесла її помічниця Колеснік на зберігання. Мовляв, у Колеснік немає вдома сейфу, а дитина часто дістає гроші з тумбочки і псує їх.

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