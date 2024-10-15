Пам’ятаєте народну депутатку від Слуги Народу Людмилу Марченко , яка викинула гроші за паркан, коли до неї прийшли детективи НАБУ?

Центру Протидії Корупції. Так-от, справа слухається у ВАКС. Зокрема, судді дослідили відео, зняте прихованою камерою у офісі “Україно-турецького благодійного фонду” у Тернополі. Йдеться на сторінці

Саме через цей фонд, засновницею якого є депутатка Марченко , за даними слідства, організували переправлення чоловіків за кордон під виглядом волонтерів.

На відео зафіксовано, як помічниця депутатки Колеснік, перебуваючи в офісі фонду, надає консультації щодо документів, які необхідно надати для виїзду за кордон.

На одній з розмов вона зазначає, що “ситуація на кордоні змінилася, тому ціна становить 6-6,5 тисяч доларів”. А ще додає, що людина вноситься в базу, як волонтер, і може не повертатися.

Прокурор додав, що ціна послуг для різних людей була різною. Це залежало від кого саме людина зверталася у фонд. Зокрема, деякі люди зазначали, що вони “від Людмили”. Прокурор переконаний, що йдеться саме про депутатку Людмилу Марченко

Нагадаємо, Марченко раніше пояснювала, що викинула гроші за паркан, бо перебувала у шоковому стані і не дуже усвідомлювала, що відбувається. Мовляв, мала деякі проблеми зі здоров’ям та приймала ліки. Тому це також нібито могло вплинути на поведінку в умовах стресу.

До речі, Марченко зі складу фракції Слуга Народу не виключили. Досі голосує, як треба, наче нічого не трапилось.