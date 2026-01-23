13:56 | 23.01.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Понад 32 тисячі гривень шкоди: на Теребовлянщині виявлено незаконну порубку та перевезення деревини

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Вчора, 22 січня, під час проведення спільного рейдового заходу державними інспекторами спільно з працівниками сектору водної поліції Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області було виявлено факт незаконної порубки та перевезення деревини.

📌Незаконна порубка здійснювалася у захисних лісових насадженнях філії «Львівська дистанція захисних лісонасаджень» регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» на перегоні Теребовля – Деренівка.
📌Під час рейду було зупинено транспортний засіб, який здійснював перевезення деревини без відповідних документів, що підтверджують законність її походження.
✅За виявленими порушеннями на винних осіб складено протоколи за ст. 65 та ст. 65-1 КУпАП, та притягнуто їх до адміністративної відповідальності.
✅Загальна сума шкоди, завданої навколишньому природному середовищу, становить 32 643 грн, яку буде пред’явлено для добровільного відшкодування у встановленому законодавством порядку.
☝Державна екологічна інспекція у Тернопільській області нагадує, що незаконна порубка та перевезення лісопродукції є грубим порушенням вимог природоохоронного законодавства та тягне за собою відповідальність.

📌 У разі виявлення подібних фактів просимо негайно повідомляти правоохоронні органи або Державну екологічну інспекцію у Тернопільській області:

▪️ телефоном: (0352) 25-95-82

▪️ поштою: вул. Шашкевича, 3, м. Тернопіль, 46008

▪️ електронною поштою: tern@dei.gov.ua

Звернення оформлюються відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *