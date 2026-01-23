Понад 32 тисячі гривень шкоди: на Теребовлянщині виявлено незаконну порубку та перевезення деревини

Вчора, 22 січня, під час проведення спільного рейдового заходу державними інспекторами спільно з працівниками сектору водної поліції Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області було виявлено факт незаконної порубки та перевезення деревини.

Незаконна порубка здійснювалася у захисних лісових насадженнях філії «Львівська дистанція захисних лісонасаджень» регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» на перегоні Теребовля – Деренівка.

Під час рейду було зупинено транспортний засіб, який здійснював перевезення деревини без відповідних документів, що підтверджують законність її походження.

За виявленими порушеннями на винних осіб складено протоколи за ст. 65 та ст. 65-1 КУпАП, та притягнуто їх до адміністративної відповідальності.

Загальна сума шкоди, завданої навколишньому природному середовищу, становить 32 643 грн, яку буде пред’явлено для добровільного відшкодування у встановленому законодавством порядку.

Державна екологічна інспекція у Тернопільській області нагадує, що незаконна порубка та перевезення лісопродукції є грубим порушенням вимог природоохоронного законодавства та тягне за собою відповідальність.

У разі виявлення подібних фактів просимо негайно повідомляти правоохоронні органи або Державну екологічну інспекцію у Тернопільській області: телефоном: (0352) 25-95-82 поштою: вул. Шашкевича, 3, м. Тернопіль, 46008 електронною поштою: tern@dei.gov.ua Звернення оформлюються відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян».