Могікани Тернополя, або «Шерше ля Фам» по-прокурорськи

У середньовічному Парижі герой роману Дюма, детектив Жакаль, з метою розкриття будь-якого злочину закликав шукати жінку.

Запозичити європейський досвід, зважаючи на сучасні тенденції у вітчизняному соціумі, вирішили і тернопільські прокурори. Однак, при цьому вони забули, що мали б керуватись вітчизняним законодавством.

Так, у вересні 2015 року адвокат Марина Олешко, яка представляє одне із агропідприємств Хмельниччини, власним автомобілем з колегою прибула віз сіл Збаразького району Тернопільської області з метою надання юридичної допомоги селянам в укладанні договорів оренди належних їм земельних ділянок, які до цього перебували в користуванні місцевих «горе-підприємця» Володимира Довгаля. Перебування на Збаражчині пані Олешко обіцяло бути буденним, тим більше зважаючи на запрошення Довгаля до діалогу та завіряння у співпраці. Однак, не так сталося, як гадалося. Так і не дочекавшись зустрічі з місцевим латифундистом М.Олешко вирушила у напрямку домівки. При виїзді з населеного пункту її наздогнав син Довгаля, перегородивши при цьому дорогу автомобілем «Нива-Шевролє», яким керував. Разом з ним був невідомий чоловік, як потім з’ясувалось – місцевий житель пан Швед. Надалі події розвивались в жанрі лихих дев’яностих – з погрозами переміщення гостей під родючий шар ґрунту навіки та намаганнями пошкодити автомобіль шляхом нанесення ударів по капоту та вікнах. Жінці вдалось об’їхати неадекватних ковбоїв та виїхати з польової дороги на трасу. Однак, через декілька кілометрів її наздогнав Довгаль, який почав таранити її автомобіль, внаслідок чого Олешко не впоралась з керуванням та перекинулась. Після цього Довгаль ще декілька разів намагався «добити» авто адвоката, аж на останньому відбився номер агресора. Свідками даної події були жителі села, на початку якого стався даний інцидент. Зрозумівши, що його дії стали публічними, Довгаль розвернув автомобіль та поїхав в напрямку свого села.

Не пройшло і пів години як до поліції поступила інформація, що на дорозі, на повороті до села, де Довгаль протаранив авто Олешко, виявлено Шведа з тілесними ушкодженнями, внаслідок яких він невдовзі помер. Не довго думаючи поліція висунула версію про те, що Швед був збитий автомобілем Олешко, яка провезла його більше кілометра на капоті, а потім, умисно, шляхом спеціального маневру скинула останнього на дорожнє покриття, внаслідок чого він і отримав смертельні тілесні ушкодження. Будь-яких інші версії в ході досудового розслідування не досліджувались. Марина Олешко в ході досудового розслідування не допитувалась, слідчі експерименти за її участі не проводились. Упродовж останнього року у кримінальному провадженні не проведено жодної слідчої дії. Апофіозом цієї вакханалії стало повідомлення прокурором Тернопільської області Перчем пані Олешко про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ……. Лише після цього, після ознайомлення з матеріалами провадження, захистом Марини Олешко подано ряд обґрунтованих клопотань про проведення слідчих дій, у тому числі призначення експертиз, які задоволені. Як з’ясувалось, версія спричинення тілесних ушкоджень Шведу самим Довгалем, що є найбіль ймовірним, слідством не те що не перевірялась, а навіть не висувалась. Однак, за наявною інформацією прокуратура не має наміру встановити істину у кримінальному провадженні, оскільки обвинувальний акт готовий до скерування в суд. Жінку знайдено, пане Перч ?

Чи все-таки здоровий глузд візьме верх над класикою жанру ?

Тернополяни