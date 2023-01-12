Програма “Доступні ліки”: нові препарати для пацієнтів Тернопільщини

До програми “Доступних ліків” увійшли нові препарати для хворих на цукровий діабет, знеболювальні для пацієнтів, які потребують паліативної допомоги та медикаменти для людей, яким провели пересадку органів. Про це повідомила директорка обласного департаменту охорони здоров’я Ольга Ярмоленко.

За її словами, щоб отримати медичні препарати, необхідно звернутися до сімейного лікаря.

“Пацієнти, які були хворі цукровим діабетом першого і другого типу могли отримати ліки за програмою “Доступні ліки”, пацієнти, які хворі серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою, психічними захворюваннями, вони могли отримати ліки. На сьогодні збільшується їхній перелік по трьох видах – це знеболювальні для пацієнтів паліативних, Т-смужки для пацієнтів хворих цукровим діабетом. Третій напрямок – це імуносупресивні препарати. Це ті пацієнти, яким проведено пересадку органів. Таким чином держава забезпечує пацієнтів на отримання безкоштовних ліків, або з незначною оплатою. Але щоб отримати “Доступні ліки”, то обов’язковою умовою повинно бути наявність сімейного лікаря. Пацієнт звертається до сімейного лікаря. Якщо пацієнт підлягає, йому виписують препарат”, – каже Ольга Ярмоленко.

Ольга Ярмоленко розповідає, що медикаменти за програмою “Доступні ліки” можна придбати в аптеках за електронним рецептом. Програму фінансують з державного бюджету, протягом воєнного стану її не зупиняли.

“Доступні ліки” пацієнт може отримати за електронним рецептом в тій аптеці, яка зареєстрована в електронній системі. На цих аптеках, на їхніх дверях є оголошення, працюємо по програмі “Доступні ліки”. Це може і сімейний лікар сказати, яка найближча аптека, перерахувати, які найближчі аптеки, або подзвонивши за номером 16-77, де завжди скажуть, яка аптека працює по програмі “Доступні ліки”. Немає значення, де знаходиться пацієнт, якщо виставлений діагноз, є план лікування, то навіть не треба йти до сімейного лікаря, пацієнт по телефону може отримати цей електронний рецепт”.

За словами Ольги Ярмоленко, до програми “Доступні ліки” належить 462 лікарські засоби, 149 з них – безкоштовні, 313 – з доплатою.

Суспільне