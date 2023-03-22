Надал прикрився постановою уряду, щоб виправдати будівництво висотки замість садиби. Документ

У Тернополі під час війни замість індивідуальних будинків зводять багатоповерхівки, а Сергій Надал виправдовує відсутність реакції на беззаконня постановою Кабінету міністрів.

Як ми писали у розслідуванні «Замурували» в центрі Тернополя. Як фірма улюбленця міськради плює на людей, закон і будівельні норми», компанія «Проф-Тер-Буд» Сергія Щеглецького, завершуючи будівництво п’ятиповерхівки за адресою Шпитальна 20, 22, починає зведення ще однієї будівлі за адресою Шпитальна 26. Дана територія відноситься до категорії Ж-1 – зони садибної забудови.

На будівництвах не була дотримана дистанція між будівельним об’єктом та прилеглими будинками. Вона за технічно-будівельними нормами повинна сягати 15-20 метрів – відповідно до висоти будинку.

Зведення обох будівель супроводжується численними порушеннями техніки безпеки, ДБН щодо побутових і містобудівних розривів, санітарних та протипожежних норм, розривів між індивідуальним житловим будинком і будівельною технікою, вимог до інсоляції. Жодної зазначеної в МУО норми на цьому об’єкті дотримано не було.

Більше того, приватний будинок на вулиці Шпитальній, 24 почав руйнуватися через будівельні роботи за адресою Шпитальна 26. Богдана Млинко розповіла про тріщини, які, за її словами, з’явилися після того, як на цій земельній ділянці розпочали будівельні роботи. Чоловік Богдани Михайло Фриз говорить, що після того, як вирили котлован, почав руйнуватися і гараж, який знаходиться на присадибній земельній ділянці.

За зверненням людей, свого часу була створена комісія під керівництвом голови архбудконтролю пана Горішного, який повідомив людям, що протягом воєнного стану ніяких перевірок проводитися не може. На чисельні звернення жодне правоохоронне відомство не реагувало.

Нещодавно мешканці Шпитальної 24 звернулися до міського голови Тернополя Сергія Надала з проханням вжити заходів щодо припинення небезпечних робіт за адресою Шпитальна 26. Люди описали усі порушення будівельної компанії, зокрема, що котлован, який копають будівельники, вказує на те, що там буде зводитися багатоквартирний будинок.

Але, складається враження, що міський голова Тернополя знущається над тернополянами.

Зокрема, через свою заступницю він відповів, що відділом державного архітектурно-будівельного контролю зареєстровано повідомлення про початок виконання підготовчих робіт на об’єкт будівництва «Реконструкція індивідуального житлового будинку з прибудовою приміщень для індивідуальної трудової та підприємницької діяльності за адресою вул. Шпитальна, 26, м.Тернопіль». Те саме чиновники міськради стверджували і відносно вже зведеної п’ятиповерхівки.

Але основною «відмазкою» мера Тернополя виступає «Постанова Кабінету Міністрів України №303 від 13 березня 2022 року», якою припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення воєнного стану в Україні».

Іншими словами, поки в країні йде війна під дахом міського голови Тернополя Сергія Надала наближені до нього будівельні компанії витворяють усе, що заманеться. За словами опитаних нами архітекторів та експертів, такого вони ще не бачили навіть у Тернополі. Будівництво посеред міста багатоквартирного будинку замість індивідуального будинку – незаконне.

На місце виїжджали кореспонденти «Суспільного» й спілкувалися з власниками садиби, керівником «Проф-Тер-Буду» Сергіє Щеглецьким та фахівцями. Усі матеріали, що стосуються будівництва на вулиці Шпитальній журналісти надіслали експерту з Державного управління та містобудування Віктору Глебі.

«Я бачу там підлог документів, я бачу там приховану реконструкцію, яка задекларована в є-констракшн, але по суті реконструкції ніякої нема. Замість індивідуального житлового будинку збудовано комерційний п’яти поверховий будинок з цокольним приміщенням», – заявив Віктор Глеба.

А тим часом прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення забудовником правил безпеки. Надіємося, наступною кримінальною справою стане саме «фальсифікація документів» та «незаконні будівельні роботи».

Політерно