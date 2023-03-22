У Чорткові через кір деякі класи переходять на онлайн-навчання

Вперше за 5 років в Тернопільській області виявили декілька випадків кору у дітей, сталося це, на жаль, у Чортківській громаді, повідомляють у міській раді.

Саме це і було основним питанням, котре розглядали члени комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Обговоривши ситуацію із захворюваністю, комісія вирішила перевести класи, у котрих навчаються діти, на онлайн формат навчання.

Окрім того, лікарі, що були присутні на засіданні, рекомендували посилити протиепідемічні заходи у всіх навчальних закладах.

Шановні батьки, якщо у вашої дитини є найменші ознаки вірусного захворювання, її слід залишити вдома до повного видужання ‼️

📌 ЩО ТАКЕ КІР?

Кір — небезпечне, дуже заразне вірусне захворювання, що швидко поширюється. 9 із 10 людей, з якими контактувала інфікована особа, теж захворіють, якщо вони не були щеплені.

📌 ІНФІКУВАННЯ

Вірус кору поширюється під час кашлю та чхання, тісних особистих контактів. Вірус лишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом 2 год. Інфікована людина може передавати вірус ще за чотири дні до і за чотири дні після появи у неї висипу.

📌 СИМПТОМИ

Першою ознакою кору зазвичай є значне підвищення температури приблизно через 10–12 днів після інфікування, яке триває 4–7 днів. На цій початковій стадії можуть виникати нежить, кашель, почервоніння очей і сльозотеча, а також дрібні білі плями на внутрішній поверхні щік. За кілька днів з’являється висип — спочатку, як правило, на обличчі та верхній частині шиї. Приблизно через три дні висип розповсюджується по всьому тілу, включно із руками та ногами. Він тримається 5–6 днів і потім зникає. У середньому, висип з’являється через 14 днів (від 7 до 18 днів) після впливу вірусу.

За перших симптомів негайно звертайтеся до лікаря!

📌 ПРОФІЛАКТИКА

Спеціального лікування від кору немає. Найкращий захист — вакцинація. В Україні є комплексна вакцина від кору, паротиту і краснухи (КПК). Вона безпечна, ефективна і забезпечує тривалий захист. Для найкращого захисту дитина має отримати дві дози КПК-вакцини.