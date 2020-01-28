Нардеп від Тернопільщини зі «Слуги народу» заявляє про неадекватність дій чиновників ТОДА

Перспективний план ОТГ на Тернопільщині досі в підвішеному стані, ним хитає, як п’яним дідьком, а спільної думки в чиновників і громад досі немає. Більше того, платний пост нардепа від Тернопільщини Ігора Василіва, який як таргетована реклама зараз нав’язують усім місцевим користувачам Фейсбуку, демонструє або наявність конфлікту у середовищі «Слуг народу» на Тернопільщині, чи навіть неспроможність голови облдержадміністрації Ігора Сопеля впливати на процеси в підконтрольному йому відомстві.

Каменем спотикання став Збаразький район. Ігор Василів стверджує, що під час попередніх консультацій було прийнято рішення поділити Збаражчину лише на Збаразьку та Вишнівецьку громади. Крапка. Однак до Києва на робочу групу у Міністерство розвитку громад 20-го січня повезли зовсім інший варіант. Власне виникає питання – чому? Чиновники ОДА влаштували диверсію, чи Ігор Сопель таки знав, що везуть на затвердження? Власне, якщо керівник області і мав якісь зацікавленості в 4-ьох громадах на Збаражчині, то в Міністерстві у нього зв’язків очевидно катма, адже у столиці запропонований план тернопільській делегації завернули.

Ігор Василів у своєму дописі сміливо називає дії чиновників ОДА з їхніми спробами протягнути 4 громади в Збаразькому районі безглуздими і неадекватними. Фактично це камінь і в город Ігоря Сопеля, який несе особисту відповідальність за дії підлеглих. Показово, що цей камінь кинутий публічно, пост нардепа продовжує масово тиражуватися у Фейсбуці. І якщо команда попереднього голови облдержадміністрації Степана Барни демонструвала цілковиту згуртованість і взаємопідтримку, то в середовищі «Слуг народу» до такого моноліту вочевидь ще далеко. Навіть попри те, що під час нещодавнього святкування річниці Акту злуки Ігор Василів на фотографії фігурує поруч з головою ТОДА.

В самій облдержадміністрації провал у Києві коментують так, щоб широкий загал взагалі не зрозумів усього, що ж відбулося у столиці.

«У четвер, 23 січня відбулися додаткові консультації щодо перспективного плану для ОТГ Збаражчини. Зустріч провели заступник голови ТОДА Ігор Гайдук і начальник управління архітектури і містобудування облдержадміністрації Володимир Харченко. Бюджетна самостійність для об’єднаних громад є важливим чинником для подальшої успішності та діяльності. Саме тому важливо взяти до уваги рекомендації Мінрегіону, щодо об’єднання деяких громад», – йдеться в повідомленні прес-служби ТОДА.

Тоді як Ігор Василів розписав усе значно чіткіше.

«Попередні пропозиції фахівців з ОДА базувалися на економічних, історичних, територіальних, соціальних показниках і зрештою були позитивно сприйняті більшістю присутніх на засіданні міжвідомчої робочої групи, включно із народними депутатами від Тернопільщини.

Але у справу знову втрутилася “політика” і після ряду консультацій з громадами до Києва на робочу групу у Міністерство розвитку громад 20-го січня повезли зовсім інший варіант, який базувався на Перспективному плані, затвердженому облрадою раніше і який у Збаразькому районі передбачав 4(!) громади – Вишнівецьку, Колодненську, Збаразьку, Чернихівецьку. А три села під Збаражем узагалі відходили до Байковецької громади сусіднього району, причому на території однієї з цих сільрад, Стриївської, є 16(!) вулиць Збаража і районна лікарня. Для багатьох збаражчан така ситуація стала просто шоком, як і для багатьох мешканців цих трьох сіл, які історично, ментально і територіально тісно пов’язані зі Збаражем. Люди збурилися, пішли звернення в ОДА і до народних депутатів, в тому числі і до мене, як до депутата від округу. Але, на щастя, у Міністерстві та профільному комітеті Верховної ради такі “експерименти” над людьми не знайшли підтримки, План завернули з рекомендаціями, які фактично один в один приводили його до початкового варіанту, розробленого фахівцями Департаменту містобудування та архітектури Тернопільської ОДА – дві громади у районі і ніяких Байковець!

При всій моїй повазі, але здоровий глузд підказує, що сильна залежність лише від одного джерела надходжень є вельми ризиковою і розривати через це район – просто неадекватно. Збараж у довгостроковій перспективі є більш привабливим в плані можливостей диверсифікації джерел надходжень, залучення інвестицій, надання ширшого спектру послуг держави, розвитку громади в цілому. Добровільність вибору людей, звісно, заслуговує на повагу, але необхідно також думати про більш-менш рівномірний розвиток усіх громад області і входження до складу однієї ОТГ не повинно створювати додаткових проблем в іншій громаді. А у випадку Збаража саме така ситуація могла мати місце.

Тож маю надію, що завдяки здоровому глузду, рекомендаціям з Києва та пропозиціям фахівців з Тернопільської ОДА на території Збаразького району отримають можливість повноцінного розвитку дві громади – Вишнівецька та Збаразька, з включенням Стриївки, Киданців та Романового села саме до Збаразької ОТГ», – описав суть непорозуміння Ігор Василів.

Які інтереси він при цьому переслідував, наразі важко сказати. Хоча навряд чи хтось буде просто викидати немалі кошти на рекламний пост у Фейсбуці.

Виглядає, що села Збаражчини, на території яких розташовані успішні підприємства, бачать свою самодостатність і не надто хочуть іти під крило Вишнівця чи Збаража, адже чудово б дали собі раду самостійно. Тоді як в складі Збаразької чи Вишневецької ОТГ вже будуть залежні від волі «згори».

З іншого боку, одним із завдань децентралізації є зменшення кількості чиновників і в цьому аспекті чим менше громад – тим начебто і краще.