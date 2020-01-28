Тернопільська лікарня отримала тонометр нового покоління

Для того, аби покращити якість обстеження пацієнтів та надання медичної допомоги, Центр мікрохірургії ока Тернопільської університетської лікарні отримав тонометр нового покоління (‼️) Icare ic200 для вимірювання внутрішньоочного тиску.

Про це повідомляють у медичному закладі.

☝️ За допомогою цього пристрою можна швидко й точно виконувати роботу, а також він простий у використанні. Чому сьогодні це важливо, адже, як пояснює завідуюча офтальмологічного відділення Інна Гребеник, підвищений внутрішньоочний тиск є єдиним фактором ризику при глаукомі на який можна повпливати.

✅ Тонометр Icare ic200 це:

🙂 нова технологія в тонометрії

👀 вимір внутрішньоочного тиску з точністю до десятих

❌ без анестезії та барвників

👩‍⚕️ вимірювання можуть виконуватися у сидячому, напівсидячому або лежачому положенні

⏳ максимальна ефективність – не більше однієї хвилини на обидва ока

👍 миттєва фіксація даних вимірювання за допомогою портативного принтера

🤝 контактність і мобільність

Тепер – у Центрі мікрохірургії ока Тернопільської університетської лікарні.