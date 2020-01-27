Тетяна Пренткович — блогер року!





Сервіс аналітики 22flr.com визнав Таню Пренткович найпопулярнішим українським блогером 2019 року. За минулий рік її згадали 273 аккаунта блогерів і брендів в 402 постах і в 1418 stories.

На сторінку тернополянки в Інстаграмі підписано 741 тисяч людей.

В одному інтерв’ю Таня Пренткович розповіла як, мріяла відкрити ресторан. А свою бізнес-кар’єру вона почала з продажу брендових речей в Вконтакте, які купувала в банальних секонд-хендах та на стоках. Зараз Таня разом зі своїм чоловіком Орестом володіють рестораном східної кухні TigerBox, який брав початок з маленького прилавка на місцевих фестивалях. В результаті, в 2015 році вони відкрили свій перший заклад. Зараз насолодитися стравами можна не тільки в Тернополі, а й у Києві.

Свій інстаграм аккаунт вперше Таня завела ще в 2012 році. Тоді дівчина ділилася фотографіями свого життя і все це підписувала одним смайликом. Десь в 2015 році з’явилися пости довжиною більше одного речення. Які згодом отримали хороший фідбек та стали початком блогерської кар’єри.