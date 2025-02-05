Народний депутат Андрій Богданець із Тернополя замішаний у скандалі з підпільним казино

Під час обшуку, проведеного 30 квітня 2024 року в бізнес-центрі співвласника СЕО Club Ukraine В’ячеслава Лисенка за адресою вул. Дегтярівська, 33В у Києві, правоохоронці виявили підпільне казино, де організовано азартні ігри за участю депутатів та представників київської еліти. За інформацією, що з’явилася в засобах масової інформації, разом із казино було викрито кол-центр, який обманював на гроші громадян Чехії, Німеччини та України.

За даними, в гральному закладі було вилучено покерне обладнання, комп’ютерну техніку, бухгалтерську документацію, відеокамери із записами відвідувань казино та конверти з готівкою, призначені для видачі винагороди гравцям. Детективи БЕБ провели ряд обшуків як у місці розташування казино, так і за адресами проживання фігурантів кримінального провадження.

Серед затриманих – декілька народних депутатів, а також представники бізнес-кола. Особливу увагу привернула участь народного депутата від партії «Слуга народу» з Тернополя Андрія Богданця, ім’я якого з’явилося у повідомленнях після проведення операції. За інформацією, яка злилася у Facebook та інших медіа, Богданець перебував на місці подій під час затримань, що викликало широку реакцію у суспільстві.

За даними слідства, підозру у справі отримав Слєпуха Михайло Сергійович – директор у двох компаніях, що належать акціонеру логістичної компанії Meest China і члену наглядової ради CEO Club Ukraine В’ячеславу Лисенку. Сам В’ячеслав Лисенко наразі перебуває за кордоном.

Минулого року БЕБ опублікувало частину фотографій із затримання в підпільному казино, однак імена усіх затриманих не розкривалися. Нові дані, з’явившіся 4 лютого у Facebook, підтвердили, що серед учасників операції був і народний депутат Андрій Богданець.

Цей скандал викликав широкий резонанс у політичних та суспільних колах. Представники опозиції та активісти закликають провести ретельне розслідування та з’ясувати, чи мали особисте відношення до організації підпільного казино і чи порушували закон депутатські повноваження.

На даний момент офіційних коментарів від самого Андрія Богданця або представників партії «Слуга народу» немає. Проте факт його присутності на місці затримань став поштовхом для численних питань щодо етики та законності участі депутатів у подібних заходах.

Розслідування триває, а правоохоронці продовжують вивчати всі обставини цієї справи. Очікується, що результати слідства можуть вплинути на подальшу долю затриманих та викликати нові дискусії щодо відповідальності обраних представників перед суспільством.

За інф. Політерно