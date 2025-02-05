Хвилина мовчання на честь Артема САВЧЕНКА

Артем САВЧЕНКО був надійною опорою для своєї мами Олени Володимирівни. Після закінчення Марганецького фахового коледжу він будував плани на мирне життя у рідному Марганці на Дніпропетровщині.

Коли країна покликала на захист, Артем без вагань став до лав Збройних Сил України. Він розумів, що його місце там, де вирішується доля держави.

31-річний воїн загинув 6 квітня 2024 року під час бою поблизу Мар’їнки на Донеччині. Артем до останнього подиху захищав українську землю, виявляючи справжню мужність.

За свій подвиг Артем САВЧЕНКО посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

У глибокій скорботі залишилася мама, для якої син назавжди залишиться прикладом відданості та любові до України.