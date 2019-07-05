«Нецензурна лексика – це погано, але питання протидії лихослів’ю не є нагальним», – Ігор Побер

У ВРУ зареєстрували Закон «Про протидію лихослів’ю», автором якого є народна депутатка Ольга Богомолець.

Положення документа, за її словами, поширюватимуться лише на публічних осіб та представників ЗМІ.

Народний депутат України Ігор Побер вважає, що нецензурна лексика – це погано, але питання протидії лихослів’ю не є нагальним. Швидше за все це – піарний хід авторки документа.

– Неможливо не посміхатися, коли реєструють такі закони. Він дійсно зроблений під вибори, адже лишилося практично два з половиною тижні і ми прекрасно розуміємо, що цей документ не пройде, адже його зараз не розгляне комітет. Проте розголосу закон вже набрав. Його обговорюють на всіх центральних каналах, створюють опитування, тому це –прекрасний політтехнологічний хід. – підкреслив Ігор Побер.

Також нардеп зазначив, що є спірні поняття, які можуть використовуватися як у вигляді ненормативної, так і літературної лексики, тому над законом «Про протидію лихослів’ю» потрібно ретельно попрацювати.