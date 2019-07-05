Незалежне дослідження має визначити єдиного проукраїнського кандидата від Тернополя – Степан Барна

Кандидат у народні депутати України від Тернополя Степан Барна вважає серйозною загрозою те, що у новій Верховній Раді України отримають більшість проросійські сили. Водночас, він звертає увагу, що серед тернопільських кандидатів є багато достойних особистостей, які готові захищати українські цінності. Але через те, що голоси патріотичних виборців можуть бути розпорошені між ними усіма, представником Тернополя у новому парламенті може стати людина з політичної команди тих, хто вже відкрив двері антиукраїнським силам.

Щоб не допустити такого реваншу антиукраїнських сил, Степан Барна запропонував кандидатам від Тернополя, для яких інтереси нації вищі за політичні амбіції, консолідувати зусилля і піти на вибори з єдиним узгодженим проукраїнським кандидатом. Узгодити такого кандидата Степан Барна пропонує, шляхом незалежного соціологічного опитування.

Звертаючись до проукраїнських кандидатів він записав відео.

