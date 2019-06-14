Кандидат від Тернополя Максим Черкашин: Українці потребують справжніх, а не косметичних змін

21 липня відбудуться вибори до Верховної Ради України. Десять політичних партій визначилися, хто представлятиме Тернопіль у Парламенті. Поки відомо про одного самовисуванця, хоча до 20 червня ця цифра може змінитися.

“Погляд” підготував своїм читачам бліц-інтерв’ю з кандидатами у депутати по даному округу, щоб допомогти зробити правильний вибір.

Максим Черкашин – керівник ГО “Освітньо-аналітичний центр розвитку громад”, співзасновник міжнародного музичного фестивалю “ФАЙНЕ МІСТО”. Працював у школі вчителем німецької мови. Закінчив програму по іміджу керівника в Інституті соціально-гуманітарних зв’язків в Москві (2005). Був радником мера Тернополя. Консультує Асоціацію міст України. Йде на вибори від команди Святослава Вакарчука – партії “Голос”.

Чому вирішили йти у ВР?

Українці потребують справжніх, а не косметичних змін. На жаль, політики, які чи то при влади чи в опозиції, протягом останній 20-ти років, зміни роблять лише на словах. Якщо Ви проаналізуєте Команду партії “Голос” то побачите, що до неї увійшли фахівці з різних галузей, кожен чи кожна з яких мають значні досягнення у власній сфері. Справжні зміни можуть зробити лише нові, професійні лідери. Тому коли мені запропонували приєднатись – практично не вагався. Хоча до цього політичною діяльність не займався.

З якою програмою йдете? Чи є в програмі пункти щодо життєдіяльності Тернополя? Якщо так, то які.

Програма складається як з національних цілей, які співзвучні з програмою партії “Голос”, так є і конкретні пункти, що стосуються тернополян та мого рідного міста. Якщо тезисно то можна виділити наступні:

Найважливішим активом та цінністю нашого міста є тернополяни, тому обіцяю, що будучи на посаді депутата Верховної ради України, здійснювати постійну комунікацію з мешканцями файного міста та гідно представляти їх інтереси на національному рівні.

Стимулювання розвитку Тернополя у всіх напрямках, згідно стратегії розвитку міста.

Ініціювання та підтримка законопроектів, які стосуються інновацій, розвитку територій та охорони історичної спадщини населених пунктів.

Підвищення конкурентоспроможності нашого регіону шляхом залучення нових вітчизняних та іноземних інвестицій. Завдяки цьому буде змога платити конкурентні зарплати та втримати від еміграції молодь і активну частину працездатного населення.

Сприяння створенню творчих просторів для самореалізації тернополян незалежно від віку. Максимальна підтримка активних мешканців – саме вони змінюють наше місто на краще.

Найважливішим активом та цінністю нашого міста є тернополяни, тому обіцяю, що будучи на посаді депутата Верховної ради України, здійснювати постійну комунікацію з мешканцями файного міста та гідно представляти їх інтереси на національному рівні. Стимулювання розвитку Тернополя у всіх напрямках, згідно стратегії розвитку міста. Ініціювання та підтримка законопроектів, які стосуються інновацій, розвитку територій та охорони історичної спадщини населених пунктів. Підвищення конкурентоспроможності нашого регіону шляхом залучення нових вітчизняних та іноземних інвестицій. Завдяки цьому буде змога платити конкурентні зарплати та втримати від еміграції молодь і активну частину працездатного населення. Сприяння створенню творчих просторів для самореалізації тернополян незалежно від віку. Максимальна підтримка активних мешканців – саме вони змінюють наше місто на краще. Хто оплачує заставу?

Заставу сплачує партія.

Як відносяться рідні до Вашого рішення?

Рідні з розумінням поставились до мого рішення, одразу ж почали пропонувати допомогу і підтримку. Особливо приємно, коли брат Володимир Шинке, який проживає в далекій Канаді одразу ж зателефонував і поцікавився чим може допомогти? Це справді додає віри, що ти робиш правильні речі.